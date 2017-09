Rogelio Díaz Brown y compañía desinflados y sin futuro político para el 2018, no sera senador ni diputado, ¿A donde lo mandaran?

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón.- Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Y deveras que en política a cada santo se le llega su función tarde o temprano los bajan de esa gran nube en la que anduvieron muy altos, sin pensar que de un momento a otro las cosas cambian con un vuelco de 360 grados.

Como es el caso al parecer que esta por sucederle al Jr. Político cajemense, la carta fuerte de los agrotitanes de Cajeme se esta DESINFLANDO y lo peor sin futuro político, se sabe de muy buenas fuente que en Cajeme ya sus protectores políticos no quieren saber nada de él, y de hecho ya no lo quieren ver en las boletas electorales del 2018 para nada, ni para senador ni para diputado local o federal.

Y por si esto fuera poco dicen las malas lenguas que la señora gobernadora de Sonora ya no haya como sacudírselo, o sea ya darle “gas”, tan así que ya Rogelio sabe que la escoba esta por llegar a su oficina donde pronto saldrá él y sus allegados y exportados de Obregón que llenaron la secretaria de Sedeson en Sonora.

Se dice que la señora gobernadora ya ni lo recibe como antes que llegaba Rogelio a la oficina de la jefa y se paraba ella personalmente y lo pasaba a su oficina, ahora ya no lo recibe, lo manda con Natalia Rivera o con el secretario de gobierno para que lo reciban ellos.

Al grado dicen que antes la Señora jefa hasta sus llamadas recibía en su celular ahora ni las llamada le contesta, ¿Que habrá pasado?, ¿Se rompió acaso el pacto?, O sera que

Manlio ya le dijo a la gobernadora que ella podría tomar las decisiones que ella viera mas convenientes ya sin las recomendaciones de él, porque Rogelio era recomendado de

Manlio, por eso llego a la secretaria de Sedeson en Sonora, pues sera el sereno pero Rogelio ya anda muy triste y confundido, anda muy desanimado, anda muy desinflado ya sin mucho animo lo han visto inclusive muy cabizbajo, sera que ya le dijeron que no habrá nada para él en el 2018 o sera que ya se dio cuenta que ya cayo de la gracia dela gobernadora, o que de plano la gobernadora ya se canso en su gobierno de soportar a puros recomendados en los puestos claves y que ya llego el tiempo de que ella verdaderamente ponga su gente de Confianza.

Algo esta pasando pero ya Rogelio pronto quedara fuera de la jugada política para el 2018, así lo aseguran fuentes cercanas a la mandamas en Sonora y por ende los delfines de Rogelio como Emeterio Ochoa Jr., entre otros también quedaran fuera de la jugada, pues a aguantar lo que venga Rogelio y compañía, así es la política cuando ya no sirves los mismos jefes te tiran.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com