Veo mal la administración de “El Tino Félix”: Regidora Gabriela Martínez

Eduardo Flores

La Regidora de Morena, Gabriela Martínez Espinoza, es una fuerte guerrera social que enfrenta el Alcalde Faustino Félix Chávez, a quien lo tacha de mal administrador de los recursos públicos del pueblo en todas sus dimensiones.

En entrevista expone su desacuerdo con lo que informa el edil cajemense, ya que gasto más de 270 millones de pesos para reparar las calles de la ciudad y la realidad es que las calles de la ciudad están totalmente destrozadas. La duda surge ¿En que habrá gastado tanto dinero, si todo se encuentra peor desde que llegó?.

Asimismo, indicó que de lo que no informa es de los jugosos negocios que está haciendo con los parquímetros y la recolección de basura. Son crueles y engañosos para la ciudadanía, porque no conocen la verdad de este juego sucio del Alcalde Félix Chávez.

Indicó que todo lo relacionado en lo administrativo se maneja directamente en lo oscurito, pues como representante de los ciudadanos, no se le permite participar en las Juntas de Gobierno de Oomapas, Central Camionera, inmobiliaria y Rastro Municipal, ante lo cual tiene vedado en participar en las licitaciones de la obra pública y de los contratos del organismo de agua, nada más porque no pertenece al PRI.

Manifestó que a estas alturas de inseguridad que se vive en Cajeme, no es posible hablar de paz y tranquilidad cuando la realidad que se vive es otra porque los números no mienten con el incremento de asesinatos, y ya pronto le daré una sorpresa que lo dejará frio.

Por último, dio a conocer que el Presidente Municipal Faustino Félix Chávez no nos puede engañar, ya que las verdades saltan a la vista y dejan ver con mucha claridad que lo que él dice son puras mentiras y por eso lo repruebo. Es una vergüenza mentir y engañar al pueblo de Cajeme, aunque nos llegue con premios comprados del extranjero o de la ciudad de México.