Invita Secretaría de Seguridad Pública a Campaña de Despistolización 2017

Hermosillo, Sonora, septiembre 19 de 2017.- Para reducir los índices delictivos, evitar accidentes fatales en el hogar y fomentar la cultura de la legalidad, autoridades de los tres niveles de Gobierno invitan a participar en la Campaña de Despistolización 2017, que ya se realiza en 24 municipios de la entidad.

Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública, manifestó que esta campaña es de vital relevancia para generar conciencia en la ciudadanía respecto a no tener armas en forma ilegal en los hogares, y reducir el número de accidentes por el mal uso de estos artefactos.

“En la actualidad la violencia está presente en cualquier ámbito, en la casa, en la escuela, en el trabajo; por ello son importantes estas campañas, para hacer conciencia fundamentalmente en las familias, en los jóvenes, de la importancia de no tener armas si no están legalmente asignadas”, señaló.

El funcionario estatal indicó que con el paso de los años, la población ha disminuido su participación en la entrega de armas, pero con el nuevo esquema, que implica el cambió de armas por vales de despensa, buscan aumentar la colaboración de los sonorenses.

Los vales, dependiendo de la cantidad de armamento que se entregue y las condiciones de éste, serán desde 5 pesos a 7 mil 500 pesos para otorgarse al ciudadano que realice la entrega voluntaria de los artefactos.

El corte de esta campaña permanente, hasta el mes pasado, indica que se han recibido 57 armas cortas y 25 armas largas, de las cuales 21 han sido armas cortas inútiles y seis armas largas.

El General Norberto Cortés Rodríguez, Comandante de la 4ta Zona Militar, puntualizó que para facilitar el proceso e incentivar la participación y confianza de los ciudadanos, no se requiere información personal de ningún tipo a quien se presenta en los módulos de canje.

Los municipios que participan en la campaña son: Agua Prieta, Cananea, Caborca, Altar, Pitiquito, Cajeme, Hermosillo, Moctezuma, Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Sahuaripa, Yecora, Guaymas, Empalme, Álamos, Navojoa, Nogales, Santa Ana, Magdalena, San Luis Río Colorado, Ures, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.

Presentes en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería, el General Salvador Fernando Cervantes Loza, Comandante de la 45 Zona Militar; Juan Pablo Acosta Gutiérrez, Coordinador Estatal de Vinculación; Alba Celina Soto Soto, coordinadora de Seguridad Ciudadana del municipio de Hermosillo y Saúl Rojo Valenzuela, representante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

CAPTACIÓN DE ARMAS

Año Número de armas

2004 285

2005 514

2006 625

2007 557

2008 477

2009 557

2010 1106

2011 1243

2012 1247

2013 823

2014 867

2015 456

2016 426