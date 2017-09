¡En Cajeme Omar Guillen y Emeterio Ochoa cuando menos quieren ser Síndico Municipal o Secretario del Ayuntamiento!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- De veras que a los diputaditos estos locales por Cajeme les gusto el hueso y ahora que ya la equidad de género los está mandando al diablo por la alcaldía de Cajeme y la diputación federal pues ya está destinada para Ricardo, pues estos señores diputados buenos para nada, lucidos, creídos, teiboleros ahora por ahí andan soltando el borrego que cuando menos la secretaria del ayuntamiento para uno y la sindicatura municipal para el otro.

Y es que el diputado de ALCANO Omar Guillen jura y perjura que la gobernadora no puede dejar sin posiciones políticas al ALCANO y a su jefe máximo protector Juan Leyva y Abel Castro, el asunto es que a lo mejor por eso jura Omar Guillen que él y su compañero el otro diputado también guayacán, come solo y duro hasta la quijada de arriba también Emeterio dice lo mismo que la gobernadora tampoco puede dejar fuera las posiciones de su jefe máximo Rogelio Díaz, el asunto es que estos pésimos diputados locales por Cajeme quieren seguir mamando de la ubre del erario público, les gusto el hueso a los zánganos estos.

Puro pa’la bolsa izquierda porque dicen que son más duros que el pico de un tejón, ya sabrán dicen que no le disparan ni un vaso de agua al gallo de la pasión, dicen que estos diputados son tan duros y marros que si te ven con la lengua de fuera te la pisan para que de una vez se te salga toda, así son estos paupérrimos diputados y todavía sin tal vergüenza y descaro quieren seguir en el poder y no lo dude que la señora gobernadora comprometida con Juan Leyva, el ALCANO y con Rogelio Díaz Brown si les de esos puestos en la siguiente alcaldía de Cajeme entre otros.

Así las cosas amigos lectores quieren seguir mamando en Cajeme y Sonora el diputado Omar Guillen y el diputado Emeterio Ochoa, el Faly no porque el quiere otra vez ser alcalde de Rosario Tesopaco, y si no al tiempo amigos lectores.