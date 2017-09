¡Dan palo a gobierno del estado y gasoducto Agua Prieta, juez federal no autoriza uso de la fuerza publica y hace responsables a los que construyeron en territorio yaqui sin permiso, Bomba!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Ex/1058/17, Juzgado séptimo de distrito, Cajeme, Sonora.- Como bomba de agua helada le cayo al gobierno del estado y la empresa Gasoducto Agua Prieta S de RL de CV, al ser notificados ya por el juzgado séptimo de distrito con sede en Cajeme Sonora, que no les concede el hacer uso de la fuerza publica ya que contravendría el amparo que la justicia federal ya con anterioridad les había concedido a la tribu Yaqui que viven en la Loma de Bácum, ademas por si esto fuera poco el juez federal ordeno que las cosas se mantuvieran en el lugar que se encuentran y que no puede la Empresa gasoducto Agua Prieta seguir construyendo en territorio Yaqui.

Ademas por si esto fuera poco el tercer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del quinto circuito con residencia en Hermosillo determino requerir a las autoridades responsables para que en el termino de 24 horas cumplieran con la suspensión otorgada por el juez de distrito séptimo en Cajeme y de no hacerlo serian denunciados al ministerio publico federal por desacato y lo que resulte, ya que el juzgado séptimo no autorizo ninguna obra dentro de la Tribu Yaqui, así que las cosas cada día mas se le están complicando a la gobernadora Claudia Pavlovich en Sonora.

Se le están saliendo de control al parecer ya muchas cosas en el estado políticamente y socialmente entre otras cosas, y para muestra basta esta información de los Yaquis, no hay control y lo Yaquis de Loma de Bacum no quieren saber nada de la Gobernadora de Sonora, y si no también volteen para Empalme, como es posible que venga el presidente de la república a Empalme inaugure una obra super millonaria como las Termoeléctricas y a los días el presidentito municipal de Empalme priista también como Claudia y Peña Nieto cierre la obra y bloquee la entrada a la misma pasándose por el arco del triunfo que Peña Nieto la haya recién inaugurado.

Eso quiere decir que las cosas en Sonora se están saliendo de control, no tiene el Estado un verdadero encargado de la política interna que sepa realmente arreglar tan delicados asuntos, y así saldrán todos los días mas cosas en el Sonora descontrolado que hoy vivimos los sonorenses, y si no al tiempo amigos lectores.