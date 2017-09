Denuncian ante el Congreso del Estado al alcalde de Navojoa, Raúl Silva Vela por nepotismo, tráfico de influencias y abuso de autoridad

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Y resulta que en días pasados el Foro Jurídico de Sonora que preside Armando Medina Wanata, interpuso formal denuncia en contra de Raúl Augusto Silva Vela alcalde de Navojoa, ante el Congreso del Estado.

La denuncia interpuesta es por nepotismo, tráfico de influencias, abuso de autoridad y lo que resulte, como lo comentamos en anteriores columnas el alcalde de Navojoa Raul Silva Vela, se ha estado sirviendo con la cuchara grande y haciendo los negocios de su vida junto con amigos, familiares y compadres, manejando el municipio como si fuera una gran empresa particular.

Medina Wanata en días pasados denuncio que la empresa Siverama, S.A. de C.V. pertenece a Raul Silva Vela y a su hermano Manuel Silva Vela, dicha empresa constructora resulta que es proveedor de Oomapas Navojoa, esto se dio a conocer ya que la empresa Siverama se encontraba en juicio por despido injustificado a un trabajador por tal motivo el representante legal de la empresa tenía que acreditar su personalidad jurídica mediante el acta constitutiva de la empresa y es ahí donde sale a relucir que los propietarios de Siverama, S.A. de C.V que hace trabajos a Oomapas de Navojoa son el alcalde de Navojoa y su hermano Manuel, y es ahí donde entra el tráfico de influencias, el nepotismo y el abuso de autoridad.

Como es posible se preguntan los habitantes de Navojoa que el alcalde se siga sirviendo con la cuchara grande, haciendo los negocios de su vida, cobrando como alcalde, cobrando sus familiares, haciendo negocios con amigos, compadres y para colmo ahora teniendo una empresa que es proveedora de Oomapas Navojoa a la cual le otorga trabajos y cobrando por los mismos, siendo que legalmente no puede hacer eso ya que es obvio el tráfico de influencias, el nepotismo y el abuso de autoridad, por tal motivo la sociedad navojoense repudia el actuar de su alcalde, ya que mientras Silva Vela se llena los bolsillos, Navojoa esta en total abandono.

Recalcamos estimado lector uno como reportero puede estar equivocado, la oposición por obvias razones puede estar equivocada, pero cuando son las habitantes quienes se quejan, quienes denuncian, quienes se sienten impotentes con la gris administración de Raúl Silva Vela, ellos difícilmente pueden estar equivocados, ya que ellos son los que sufren en carne propia los excesos en gastos de su alcalde, son quienes sufren y aguantan las calles en mal estado, el mal servicio de recolección de basura, un agua potable de mala calidad, unas comisarias que están total abandono, habitantes de las mismas se siguen preguntando hasta cuando el alcalde Silva Vela les cumplirá lo que les prometió en campaña.

De nueva cuenta los navojoenses urgen a la gobernadora del estado Claudia Pavlovich a que tome cartas en el asunto y ponga orden en la Perla del Mayo, ya que simplemente no saben qué hacer con su alcalde que se ha dedicado más a usar y manejar el ayuntamiento como una empresa familiar.

Por otra parte integrantes del Foro Juridico de Sonora recalcaron “Lo que nosotros estamos esperando es de que el Congreso cumpla su función de representar a los sonorenses y que se respete el estado de derecho, estamos poniendo a prueba las instituciones de gobierno que están en funciones, deben darle cabida a lo que viene a ser la Fiscalía Anticorrupción, Consejo de Participación Ciudadana y otros, para que revise nóminas y se determine lo que proceda”.

Abundó que en todo caso si se necesita juzgar a alguien sería a Silva Vela, y no necesariamente dejando de ser alcalde, si no que se le retiraría el fuero.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.