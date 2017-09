¡Confirmado los diputados por Cajeme Omar Guillen y “Faly” Buelna quedaran fuera de la jugada política en el 2018!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Y como era de esperarse en Cajeme ya casi está confirmado que los buenos para nada de los todavía diputados locales por Cajeme el creído y alzado del Omarcito Guillen y el otro disque sierreño de Rosario Tesopaco el también alzadito del “Faly” Buelna quedaran sin duda fuera de la jugada política para las elecciones del 2018.

Se sabe de muy buenas fuentes que la señora gobernadora no los quiere además dicen que no los pasa ni con agua, por farsantes creídos y traicioneros, pues también se sabe que la señora Doña Claudia jamás le perdonara a Omar Guillen que fue unos de los artífices de las tomas de carreteras y plantones presiones al gobierno de estado asesorando el diputado a ALCANO, a la Alianza Campesina del Noroeste de donde el salió, es miembro y directivo, y por eso la señora gobernadora no lo quiere porque además Omar le ha jugado las contras ala gobernadora y varias veces apoyando a los productores en todo y azuzándolos a que presionen a la gobernadora y eso en política no se vale o somos o no somos.

Y muchas cositas más que Omar Guillen ha fallado a su palabra y la gober ya no lo quiere por eso quedara fuera de la jugada política y no le darán ningún hueso ya, aunque su padrino político se empecine con el como siempre, tampoco a Juan Leyva le darán nada, siempre a querido ser alcalde de Cajeme pero no se le hará cuando menos en este sexenio, y así Omarcito a volar palomas, y el otro también creído y alzado diputadito de monte también quedara fuera porque se creen mucho se le suben los sumos, llega el momento que se creen diputados mundiales.

Andan que no tientan ni el suelo, y además el “Faly” también le fallo a la gobernadora en varias cosas, las traiciones políticas se pagan tarde o temprano, por eso la Gobernadora le entrego toda sus confianzas a su primo el “Pano” Salido en el congreso del estado de Sonora para que pusiera orden ahí y le informara quienes de los diputados del PRI eran los traicioneros y que la estaban jugando por debajo del agua en contra, por eso el “Faly” el Omar se van a la banca política en el 2018, y si no al tiempo amigos lectores.