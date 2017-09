Inauguran Gobernadora Pavlovich y Maloro Acosta Kino Mágico

Hermosillo, Sonora, septiembre 12 del 2017.- Para detonar el turismo y la generación de empleo e inversión en Bahía de Kino, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Maloro Acosta, inauguraron la primera etapa del proyecto Kino Mágico.

La Gobernadora Pavlovich destacó que este proyecto fue una promesa de campaña de Maloro Acosta que a las familias de Bahía de Kino, y que, como todas, deben de cumplirse, por lo que felicitó al Presidente Municipal por no quitar el dedo del renglón para que Kino Mágico sea una realidad, porque es un proyecto transformador, con visión de futuro, y sentido social.

“Aquí está el Kino Mágico que tanto querías, listo para tu gente de aquí de Hermosillo; a Bahía de Kino se le abren las puertas para derrama económica, para inversiones, porque nos vamos a encargar todos los que estamos aquí, de promover que en Kino se encuentra una playa y un parque incluyente”, aseguró.

Destacó que el turismo ha repuntado en el país como una de las actividades que más le aporta al crecimiento económico nacional, y que eso es precisamente lo que la gente necesita, que la economía siga creciendo, que lo haga con proyectos de largo plazo, de larga duración y que beneficien localmente a las familias.

El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, enfatizó el gran apoyo que la Gobernadora Claudia Pavlovich le dio para que el proyecto de Kino Mágico sea una realidad y que en su primera etapa beneficiará sin duda alguna a los habitantes de Bahía de Kino, pero además a las familias sonorenses que visiten esta playa.

“Gobernadora, muchas gracias, hoy le decimos a Bahía de Kino, a su gente, que no están solos, hoy tenemos buenas noticias para Bahía de Kino; esta obra sin precedentes donde no solamente se contempla una playa incluyente, sino una obra que realmente viene a transformar la realidad de Bahía de Kino, hoy la vemos hecha realidad”, expresó.

Agregó que la idea de este proyecto es que sea autosustentable, por lo que en la segunda etapa del proyecto se contemplan áreas concesionadas que permitirán que Kino Mágico continúe por años en beneficio de los habitantes de Bahía de Kino.

Jorge Güereca Mada, Presidente de la Fundación por un Mejor Andar, entregó un reconocimiento a la Gobernadora Claudia Pavlovich y al alcalde Maloro Acosta por hacer posible un proyecto incluyente donde las más de 200 mil personas con discapacidad de Sonora, podrán disfrutar de una playa para todos, pues Kino Mágico es la primera playa con parque incluyente y con una playa incluyente a nivel nacional.

Presentes Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina del Ejecutivo; Ricardo Martínez Terrazas, Titular de SIDUR; Noé Bustamante Flores, Comisario de Bahía de Kino; Kitty Gutiérrez Mazón, Presidenta del Congreso del Estado; Rogelio Díaz Brown, titular de SEDESSON; Karina Zárate Félix, Directora General de DIF Sonora; Alfonso Morales Astorga, Regidor Étnico; Iris Sánchez Chiu, Flor Ayala, David Palafox, Diputados Locales; funcionarios estatales y municipales.

En datos:

Se invirtieron 65.5 mdp

Área de 65 mil m2

Principales actividades:

– Área de acceso y estacionamiento

– Barda perimetral

– Andador central, pista perimetral, rampas para discapacitados

– Andador de madera con mirador de acceso universal a la playa

– Espacios deportivos

• 4 canchas de voleibol playero

• 2 canchas de futbol de playa

– 5 palapas familiares en dos niveles

– 2 palapas piñateras

– 36 palapas sobre duna

– Área de esparcimiento y reserva

• 2 albercas (360 m2 c/u) con acceso universal

• Chapoteadero y brumizadores

• Toboganes

• Juegos acuáticos

• Equipamiento y cuarto de máquinas de albercas

• Planta de tratamiento de agua

– Módulos de baños

– Oficinas administrativas

– Edificio de enfermería

– Mobiliario Urbano

– Alumbrado Público

– Áreas verdes