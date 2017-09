El “Borrego” Gándara no quiere a Manuel Bustamante como candidato a la Dip. Fed. del Séptimo Distrito, tampoco quiere al “Pano” Salido por el 3er. Distrito de Hermosillo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

En Sonora las cosas cada día mas están poniendo mejor en cuestión política y en otras cosas al grado de que ya muchos políticos están pintando su raya y empezaran a demostrar su musculo y su fuerza cada quien desde sus trincheras, como es el caso del poderoso Senador Ernesto “El Borrego” Gándara que dicen jura y perjura que no permitirá que la gobernadora de Sonora se meta en las nominaciones federales, o sea que de los 7 candidatos a diputados federales por Sonora “El Borrego” será el bueno y el que los palomeara.

Para empezar él no quiere saber nada del ex alcalde de Benito Juárez Manuelito Bustamante y dicen que no permitirá que llegue a la candidatura por la diputación federal por el séptimo distrito con cabecera en Navojoa, sabe que habrá de cierto pero la verdad no lo dejara llegar “El Borrego” y por si esto fuera poco dicen que “El Pano” Salido anda ya muy apuntado para ser candidato a la Diputación Federal por Hermosillo por el tercer distrito.

Y dicen que ya dijo “El Borrego” que tampoco lo dejara llegar, si acaso y todavía está en veremos la palomeada del actual secretario de gobierno Pompa Corella que podría ser el candidato a la diputación federal por el segundo distrito electoral federal con cabecera en Nogales, el asunto es que a Sonora le esperan grandes nubarrones políticos, porque hay mucha división y llegados los tiempos habrá más, Ricardo Bours en Cajeme “Yaqui Power”, el “Mijito” Terán Agua Prieta “Norte Power” y en el “Centro Power” Eduardo Bours y Guatimoc Yberri mas los que se acumulen, que la gran verdad serán muchísimos que ya se dieron cuenta que se equivocaron al apoyar en este gobierno estatal.

El asunto se torna más grave porque Sylvana tiene que ser senadora porque ese es el acuerdo y Claudia Pavlovich está obligada política y moralmente a llevarla al Senado a como dé lugar, pero para eso primero tiene que negociar con el poderoso “Yaqui power”, y créanmelo que no le estoy mintiendo, o negocian con Ricardo y le dan sus posiciones que el quiere o pudiera perder Sylvana.

Buenos eso dicen los que saben más de esto y la verdad si están bien enterados porque ya Manlio al parecer también está de acuerdo en que negocien con Ricardo, para que su hija no pierda la senaduría en el Sur de Sonora.

Así las cosas amigos lectores, se calientan los ánimos políticos, “El Borrego” Gándara y su gente, Ricardo Bours y su gente, El “Mijito” Terán y su gente, Eduardo Bours y su gente, Guatimoc Iberri y su gente, Samuel Moreno y su gente, entre otros más que pronto pelearan su parte política en Sonora llegados los tiempos que ya se avecinan y si no les dan agárrate PRI estas perdido en Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.