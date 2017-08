Motivan Gobernadora Pavlovich y Carlos Slim a la Escudería Irruenti de Cobach Sonora

Ciudad de México, 13 de agosto 2017.- Jóvenes de la Escudería Irruenti, y alumnos de COBACH Sonora, que representarán a México en el concurso “Fórmula 1 in School” en Malasia, recibieron el apoyo y motivación de la Gobernadora Claudia Pavlovich y el empresario Carlos Slim Domit.

El equipo sonorense, que participará en la final mundial de este concurso, se reunió con los integrantes de la Escudería Telmex, quienes les brindaron sus consejos y asesorías para que tengan un papel destacado en dicho encuentro mundial.

La Gobernadora Pavlovich agradeció el respaldo de Carlos Slim, presidente del Consejo de Administración de Grupo Telmex, quien sostuvo un encuentro con los jóvenes de la Escudería Irruenti y los alentó a siempre fijarse metas y luchar por lo que creen.

Acompañada del Secretario de Educación y Cultura (SEC), Ernesto De Lucas Hopkins, les reiteró el apoyo del Gobierno del Estado y recordó que este es el sexenio de la juventud, ya que ellos constituyen el presente y el futuro de Sonora.

“Ustedes, los jóvenes, son agentes fundamentales del cambio social porque cuentan con la imaginación, la visión y el ímpetu para impulsar el desarrollo del entorno que los rodea. Nuestro deber, como autoridades, es seguir impulsando su participación en la toma de decisiones que hagan fuerte a nuestro estado y país”, enfatizó la Gobernadora Pavlovich.

Carlos Slim Domit reconoció el liderazgo de la mandataria estatal, e invitó a los estudiantes a seguir su ejemplo de perseverancia.

“El deporte del automovilismo es muy parecido a la política porque no hay mujeres y ellas batallan mucho para ingresar y crecer en el, algo que seguramente la Gobernadora tiene claro, al ser la única mujer que gobierna una entidad en este país. Compartimos los mismos valores y la perseverancia de pensar en grande y nunca darse por vencido ante ningún reto”, señaló Slim Domit.

Los pilotos de la Escudería Telmex, Jimmy Morales y Memo Rojas, compartieron sus anécdotas y experiencia con los estudiantes, que se enfrentarán contra equipos de distintos países en la batalla de tecnología más grande del mundo para escolares.

El titular de la SEC explicó que “F1 in schools” es una iniciativa global, presente en 44 países y 26 mil escuelas, que busca promocionar entre los jóvenes la ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM, por sus siglas en Inglés).

El evento principal, dijo, se llevará a cabo del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2017 en Kuala Lumpur, Malasia, y los equipos participantes deberán simular los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la Formula 1 en la vida real: diseñar, analizar, fabricar, probar y correr, en una pista de 20 metros propulsado por un tanque de CO2, un carrito miniatura.

La Escudería Irruenti se colocó entre las primeras 3 de 30 que compitieron en la etapa nacional, y en la que sobresalieron con el auto más veloz.

Integrantes del equipo:

-Carlos Munguía Aldapa (Líder de la escudería)

-Alejandro Munguía Aldapa (Director de administración y presupuesto)

-Luis Donaldo Figueroa Velarde (Director de gestión y marketing)

-Juan Daniel Manzano Salas (Ingeniero en diseño)

-Said Horacio Encinas Jardines (Ingeniero de manufactura)

-Irán Alina Escalante López (Diseñadora gráfica)

-Alfonso Laborín Antúnez (Mentor de la escudería)

-Octavio Favela Mayoral (Co-mentor de la escudería)