Marea Brava

* HAY CORRUPCION EN EL FIDEICOMISO DE 2 MIL MILLONES DE PESOS que destinó Grupo México para reparar los daños ocasionados por el derrame de residuos tóxicos al Rio Sonora. Se dice que hasta gente de Hermosillo recibió parte de este dinero, sin tener nada que ver en el asunto. Se debe iniciar una investigación de fondo de parte de las autoridades de la federación y estado para aclarar el reparto real a los beneficiarios y de cómo le dieron dinero a quienes no se lo merecían. Se sabe que SEMARNAT, CONAGUA y PROFEPA, son quienes recibieron estos recursos para su reparto……………

* NIDIA RASCON, militante de Acción Nacional da gracias a la iniciativa de la Gobernadora del Estado de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, por la inclusión de las mujeres en 50 y 50 para participar en el próximo proceso electoral de este 2018, aclarando que en el partido hay mujeres capaces para presentar al PAN durante los próximos comicios. Ellas siempre han hecho la chamba de la política y son los hombres los que han ocupado los espacios políticos, pero gracias a la gobernadora las cosas cambiaron para ellas, pues ahora es obligatorio para todos los partidos el 50 de mujeres y el 50 de hombres, los que deberán registrarse para participar en las próximas elecciones del 2018………….. LO BUENO QUE RECONOCE A CLAUDIA PAVLOVICH……………

Eduardo Flores

POR OTRA PARTE, mientras un juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, destruye su silla públicamente, porque quería una de piel más fina, niños estudiantes de una escuela rural llevan sus propias sillas para tomar clases… ¿Qué le pasa a este idiota?.

Aquí lo que se debe hacer, es despedirlo y cobrarle la silla que destruyó, porque esos bienes son de todos los mexicanos, ya que se adquieren con los impuestos que todos pagamos. Hay que darle cuello… O NO?…… OPINEN…

YO ESTOY CONTRA LOS RATEROS, pero si la Procuraduría General de la Republica, (PGR) desistió de la acusación contra el hijo del ex mandatario de Sonora Guillermo Padres Elías, respetaré esta renuncia al caso porque creo no encontraron los elementos que se requieren para haberlo procesado penalmente por varios años de prisión.

Para mí la aplicación de la JUSTICIA es verídica y nada tiene que ver la política con esto. La PGR se basa en la denuncia y ellos investigan y si no hay pruebas u elementos para consignar el caso, el presunto obtiene su libertad inmediatamente; así como el caso de Padres Danigno…… NO HAY MARCHA ATRÁS………….

Al hablar de Raúl Flores Hernández, lo primero que hay que saber son dos cosas: que trabaja en el narco desde 1983 y que le dicen “El tío”, pero su misteriosa fama se lleva entre las patas al reconocido futbolista RAFA MARQUES y al reconocido artista JULION ALVARES. Esto es grave, porque de ser cierta esta información, pues el escandalo seria mayúsculo y de grandes proporciones, porque estos dos últimos personajes representan a México en muchos eventos de gran envergadura, resultando involucrados hasta otros posibles sospechosos, porque si te juntas con en él, andas con él………………..

