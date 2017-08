Apoya Gobernadora Pavlovich a adultos mayores con el programa Vivienda Segura

Hermosillo, Sonora; julio 31 de 2017.- Como una bendición calificó María del Rosario Beltrán Hernández el hecho de que la Gobernadora Claudia Pavlovich volteé a ver a los adultos mayores para ayudarlos a vivir mejor, más seguros y con dignidad.

María, de 79 años, y su esposo César Torres Marín, de la colonia Palo Verde, al surponiente de Hermosillo, son parte de las más de 442 personas de familias de Sonora beneficiadas con el programa Vivienda Segura, informó Elia Sallard Hernández.

La Directora General de la Comisión de Vivienda del Estado (COVES) destacó que la Gobernadora Claudia Pavlovich implementó este programa la primera semana de julio y a la fecha, a través de COVES, alrededor de 100 familias han recibido paquetes de lámina galvanizada y vigas nuevas para reparar techos.

“La Gobernadora quiere que todos los hogares en Sonora sean hogares seguros, ahorita acabamos de visitar a una familia donde el cuarto de la señora está en malas condiciones, así como la parte de tejabán; primero hacemos la revisión, para luego proceder con la instalación de estructuras nuevas”, señaló la funcionaria.

En casa de la familia Torres Beltrán se reparó un tejabán que protege de la lluvia y el sol parte de su pequeña vivienda, pero además se reemplazarán las láminas de asbesto de su recámara, debido a que este material les está afectando su salud y agravando los efectos de asma y alergia que Doña María padece desde hace un tiempo.

“La lámina que tengo en mi cuarto es de asbesto, el alergólogo me la prohibió porque soy alérgica crónica, por el polvito que suelta me tuve que venir a la sala a dormir y a parte se gotea todo y están por quebrarse las vigas, entonces esto (apoyo) me cae del cielo, gracias a la Gobernadora que se preocupa por nosotros. Qué Dios la bendiga”, manifestó la beneficiaria.

Sallard Hernández señaló que la mayoría de las familias beneficiadas con este programa se ubican en regiones de la Sierra Alta, Costa de Hermosillo y colonias con alto índice de vulnerabilidad en la Ciudad de Hermosillo.

En la jornada más reciente de entrega de apoyos del programa Vivienda Segura, la COVES en coordinación con la Asociación Abuelos Trabajando, que dirige Virgilio Arteaga, realizó el mejoramiento de viviendas de adultos mayores en la ciudad de Hermosillo.

En todos los casos los adultos mayores presentaban riesgo de sufrir algún tipo de accidente al tener techos de lámina en mal estado y estructuras de madera a punto de colapsarse, por lo que fueron sustituidos por materiales nuevos y de mejor calidad.