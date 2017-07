Presentan proyecto integral de nuevo Hospital de Especialidades

Hermosillo, Sonora; julio 26 de 2017.- El diseño de construcción del Nuevo Hospital de Especialidades en Sonora se basa en lineamientos de salud a nivel internacional y contempla obras de infraestructura y plusvalía para el sector donde se ubicará.

Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud, acompañado de Sergio Celaya García y Héctor Miguel Ruiz Arvizu, Subsecretarios de Obra Pública y de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR), informó los detalles del proyecto.

La Gobernadora Claudia Pavlovich y el Secretario de Salud en el País, José Narro Robles, anunciaron el 23 de junio una inversión de mil millones de pesos en una primera etapa.

Un terreno de 9 hectáreas, ubicado en la confluencia de los bulevares Quintero Arce y Colosio, albergará el nuevo hospital, que será de cuatro pisos, contará con tecnología de punta y helipuerto.

Además de garantizar atención de calidad, digna y segura para derechohabientes del seguro popular y quienes la requieran pese a no contar con esta afiliación, solucionará los problemas de vialidad y pluviales de los fraccionamientos de los alrededores.

“Es un hospital pensado, planeado, diseñado, como tal, con la capacidad suficiente, pasaremos de tener 11 mil 400 metros aproximadamente del Hospital General actual, a un Hospital de Especialidades de casi 32 mil metros cuadrados”, subrayó el titular de Salud.

Los espacios físicos serán más amplios para permitir la atención y movilidad de los pacientes; y para la espera y estancia por parte de sus familiares; Incluye 170 camas censables, 9 quirófanos, 51 consultorios, resonador magnético, tomógrafo, hemodinamia, trasplantes, laboratorio y servicios de gabinete, entre muchos otros servicios.

DE VANGUARDIA

Ungson Beltrán especificó que en el área en la cual se construirá el nuevo hospital, está el hospital siquiátrico “Cruz del Norte”, lo cual ayuda a que el problema de indigencia que existe en actual Hospital General, no se repita.

El Secretario de Salud destacó que también construirán un albergue para que permanezcan y pernocten quienes no tengan dónde quedarse y tengan familiares en el hospital.

“Tenemos un análisis, una evaluación de qué porcentaje de personas podrían necesitar esto, afortunadamente la mayor parte de las personas sí tienen dónde quedarse, primero, porque casi la mitad o un poco más son habitantes de Hermosillo, segundo porque cerca del 30% tienen algún familiar en la ciudad y muy pocos no tienen dónde quedarse”, apuntó.

El albergue, aclaró, funcionará para darle estancia prolongada a pacientes que por alguna razón ya están en vía de recuperación, pero que no obligadamente deben permanecer en el hospital, pero no tienen a dónde irse.

La venta de alimentos en puestos fijos, semifijos o ambulantaje en los alrededores del hospital se prohíbe, ya que al interior habrá un espacio para la venta de alimentos, lo que garantiza seguridad y sanidad a quienes los consuman.

“Tendremos dentro de las instalaciones de este terreno, que son cerca de 9 hectáreas, un área para la venta de alimentos, de tal manera que no tendremos puestos fijos o semifijos o ambulantaje al exterior”, señaló Ungson Beltrán.

A diferencia de cualquier otro hospital público, añadió, contará con un área de 500 metros cuadrados al exterior para habilitar un espacio semitechado, ventilado y con bancas para visitantes y familiares, éste será adicional a las salas de espera al interior, cómodas y refrigeradas.

Incluye 450 cajones de estacionamiento de vehículos del personal médico, administrativo, pacientes, visitas y familiares de los últimos, lo que evitará que los carros se dejen en las calles aledañas al hospital, el actual Hospital General del Estado, dijo, sólo tiene 100 cajones.

Además, al interior del terreno del hospital contempla una estación multimodal de ascenso y descenso de pasajeros del transporte público y tendrá la capacidad de albergar hasta 12 unidades de manera simultánea.

El titular de la Secretaría de Salud especificó que, por instrucciones de la Gobernadora Pavlovich, están atentos y en contacto con algunos vecinos del Norponiente que han mostrado inquietud por la construcción del hospital y puntualmente se les explicaron los beneficios de la obra.

PLUSVALÍA

El proyecto del Nuevo Hospital de Especialidades incluye, para su integración en el área de construcción, cuatro obras de infraestructura vial y pluvial con inversión de 440 millones de pesos.

Sergio Celaya García, Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano (SIDUR), aseveró que son obras ya garantizadas y trabajan en su programación.

“Esta obras, sumadas, andan por el orden de los 440 millones de pesos, que ya están asegurados y estamos nada más integrando la secuencia que haríamos para no crear un caos en la zona”, indicó.

Para septiembre de este año iniciará la primera obra, que consiste en ampliar el bulevar Quintero Arce, es una vialidad de mil 200 metros lineales con ciclovía en toda la ruta.

Programarán también las obras: Conexión del bulevar Las Quintas al bulevar Paseo Río Sonora; reconstrucción del drenaje pluvial del bulevar Colosio, en su tramo del Solidaridad a la avenida Quintero Arce; y la construcción de un paso subterráneo de 4 carriles, que permitirá flujo continuo por el bulevar Colosio y Solidaridad.

DATOS

Obra:

Nuevo Hospital de Especialidad

Inversión:

Mil millones de pesos

Ubicación:

Bulevares Colosio y Quintero Arce, en Hermosillo.

Características:

Hospital de Especialidades

170 camas censables

24 camas de terapia

9 quirófanos

51 consultorios

Resonador magnético

Tomógrafo

Laboratorio

Servicios de gabinete

Hemodinamia

Trasplantes

Helipuerto

Cuatro pisos de construcción

Zona amplia de estancias

Área diseñada especialmente para trasplantes

450 cajones de estacionamiento en una primera etapa para personal, trabajadores de la salud y administrativos, y pacientes y familiares

500 metros cuadrados con área semitechada con ventilación

Área específica interior para venta y consumo de alimentos, con lo cual no habrá puestos de ambulantaje en el exterior

Estación multimodal para el transporte urbano, dentro del terreno del hospital, lo que permitirá el ingreso de hasta 12 unidades al mismo tiempo; con fácil acceso para los pacientes y sin entorpecer el tráfico de la avenida Colosio.

Albergue para pernocta de familiares de pacientes con capacidad de 120 personas

Accesos al hospital por los bulevares Quintero Arce y Colosio

Acceso de ambulancias

Superficie:

Terreno: 9 mil metros cuadrados

Construcción: 32 mil metros cuadrados (cuatro pisos de construcción)

Fechas:

Inicia construcción octubre 2017

Tiempo estimado de obra: 18 a 24 meses para inicio de operaciones

Desarrollo Hermosillo Poniente

4 obras adicionales al Hospital

Inversión general de 440 millones de pesos

*Bulevar Quintero Arce

Inversión: 170 millones de pesos

Longitud: Mil 200 metros lineales

Dos carriles por sentido, con vuelta a la izquierda y derecha

Ciclovía en toda su ruta

Capacidad de 15 mil vehículos diarios

Se dará orden a tratamiento de aguas negras del sector

Inicio construcción: septiembre 2017

Tiempo estimado de obra: 8 a 10 meses

*Colector Colosio

Del bulevar Solidaridad al bulevar Quintero Arce

Inversión: 50 millones de pesos

Evitará futuros colapsos por recepción de aguas pluviales

Inicia su construcción en mayo de 2018

Tiempo estimado de obra: 8 a 10 meses

*Prolongación del bulevar Las Quintas

500 metros lineales

Inversión 20 millones de pesos

Conectará con el bulevar Paseo Río Sonora

2 mil 500 vehículos en horas pico

Inicia su construcción: septiembre 2017

Tiempo de duración de obra: 4 a 5 meses

*Paso a desnivel Colosio y Solidaridad

Inversión: 200 millones de pesos

Aforo vehicular diario de 80 mil vehículos por día

Inicia construcción: Octubre 2018

Tiempo de construcción: 10 a 12 meses