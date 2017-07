A la baja conductores omisos en Cajeme

Óscar Félix/

Los distintos programas preventivos y de manejo a la defensiva que aplica la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme a conductores, ha dado como resultado una disminución en infracciones de tránsito durante el primer semestre del presente año.

En datos proporcionados en el Departamento de Tránsito indican que del mes de enero a junio, del presente, año se registraron 28 mil 820 multas.

Mientras que en el mismo periodo, pero del año pasado, el número de infracciones fue de 33 mil 785 en total.

Las multas que más de aplican son a los automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos como franja roja, amarilla, azul y verde.

Ejemplificaron que de enero a junio del 2017 fueron un total de 4 mil 954 multas por concepto de franja roja; mil 882 por estacionarse en franja amarilla; mil 709 en franja verde y 504 en franja azul (lugar para discapacitados).

Mientras que de enero a junio del 2016 fue 5 mil 494 infracciones por franja roja; 2 mil 575 por franja amarilla; mil 771, en franja verde y mil 665 por estacionarse en franja azul.

Otra de las infracciones son a motociclistas por no traer el casco protector; así como a automovilistas que no respetan el Alto, hablar o textear por celular al conducir, no ponerse el cinturón; cortar circulación, falta de licencia, conducción punible, pasarse el semáforo en rojo y circular en sentido contrario, por decir algunas