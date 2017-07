No se hagan bolas en Cajeme el responsable del fraude de las lamparas led es el ex alcalde Rogelio Díaz Brown

* El ex alcalde y el ex tesorero son los responsables ellos pagaron el fraude

* Rogelio le hecha la culpa al “Tino” que no les da servicio a las lamparas

Jose “Pepe” Alvarado

Urge al congreso del estado y a la fiscalia anticorrupcion en Sonora llamar a cuentas al ex alcalde de Cajeme Rogelio Díaz Brown y al ex tesorero para que aclaren porque inflaron tanto el

costo de las lamparas, donde quedaron las que quitaron usadas y cuanto costo cada una.

Porque la gran verdad fue un megafraude el asunto de las lamparas led, cuando le preguntaron a Rogelio en una en una entrevista de megacanal prácticamente le hecho la culpa a la administración actual del “Tino”, dijo es como un carro nuevo lo compras y si no le das servicio se descompone así declaro, las lamparas led cuando yo las compre estaban buenas, todas funcionaban y si no le dan servicio pues se descomponen y esa no es mi culpa así declaro Rogelio a megacanal.

Osea que Rogelio muy orondo el sr ex alcalde se esta lavando las manos y echándole la bronca al “Tino”, bueno eso es en el asunto de las lamparas que no funcionan, pero en el asunto del fraude del costo tan inflado que se pago por cada lampara, ¿Quién se chingo el dinero?, ¿Quién se embolso varios millones de pesos?, ¿Fueron ellos el ex alcalde y el ex tesorero?, por eso ya basta que se tiren la bolita unos con otros.

Llamen a cuentas a Rogelio y a su ex tesorero ellos son los buenos, para que quieren al pobre Sindico si siempre estuvo toda la administración peleado con Rogelio, y además Rogelio nunca pelo a su Sindico para hacer esas compras, entonces ya déjense de cosas Rogelio Díaz Brown es el bueno de ese gran megafraude de las lamparas led en Cajeme y el “Tino” lo sabe muy bien, que se estén tapando con la misma cobija Beltronista es otra cosa, y si no al tiempo amigos lectores.