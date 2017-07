¡La residencia de Sylvana Beltrones en Cajeme hace que el PRI y gobernación le pongan atención a Obregón!

* Sylvana Beltrones una mujer bendecida por Dios en la política

Por Jose “Pepe” Alvarado

El hecho de que Sylvana Beltrones este haciendo su residencia en Cajeme para no tener ningún obstáculo legal a la hora de su candidatura al senado de la república en el 2018, pone a temblar a muchos políticos de la región porque saben perfectamente el tamaño del power que trae la actual diputada federal e hija del poderoso político Don Manlio Fabio Beltrones, “Casi nadie diría mi nana”.

Y ademas Sylvana Beltrones es la señora esposa del actual presidente de la cámara de senadores Don Pablo Escudero, o sea que Sylvana Beltrones es de las mujeres bendecidas por Dios en la política, de eso no cabe la menor duda porque sin duda sera la próxima senadora de la república por Sonora y luego sera la próxima gobernadora de Sonora después de Claudia.

Así esta pronosticado todo el mundo político de Sylvana Beltrones, y viendo todo eso los politiquillos de Cajeme, algunos no todos andan bien acalambrados porque saben que lo que no son de su cuadra se quedaran nomas milando como el chinito.

Son muchos los políticos que no entraran en esta nueva horneada electoral del 2018, como Juan Leyva, quedara fuera Omar Guillen, quedara fuera el “Faly” Buelna, quedara fuera Prospero Ibarra, quedara fuera Heliodoro Soto, quedara fuera Abel Murrieta, quedara fuera Brenda Jaime, entre otros muchísimos que no son de la cuadra de Beltrones quedaran fuera de la jugada.

Los únicos mas seguros por ser gente cercana a Sylvana Beltrones son Rogelio Díaz Brown, Kiki Díaz Brown, Tino Félix entre otros.

Así están las cosas amigos lectores en Cajeme se cocinan las cosas a parte y en la política mejor, pero si la residencia de Sylvana Beltrones en Obregón trae preocupados a muchos políticos que saben que se les puede acabar la papita dentro de poco, todo por ser contra de Beltrones Papá, y si no al tiempo amigos lectores.