¡Descontrol total de candidatos priistas en el Sur de Sonora nadie quiere disciplinarse, todos quieren repetir en el 2018!

Por Jose “Pepe” Alvarado

La gran verdad es que se ve claramente que existe un gran vacío de poder en el PRI, un PRI que se mira a la deriva, sin rumbo fijo y sin dirección en el Sur de Sonora, se entiende que en Cajeme por ejemplo hay quien mande, y el yaqui power se consolida cada día amas así digan lo que digan Ricardo Bours es el que las manda cantar en Cajeme.

Y si no están de acuerdo con él, tiene la habilidad y la capacidad política y monetaria para hacer perder al que él quiera, así como hacer ganar al que él quiera, y si no pregúntenle al “Neto” Vargas cuando osó ser alcalde dos veces en Cajeme sin la venia de Ricardo Bours, perdió las dos veces.

Y por si esto fuera poco la senadora Anabel Acosta anda con todo en contra de la diputada local “Kiki” Díaz Brown agarradas del chongo por la presidencia municipal de Cajeme y así Omar Guillen también la quiere, Emeterio Ochoa también la quiere, Juan Leyva se la deben según él es más se han atrevido a vociferar cada quien por su lado que podría haber unas gran desbandada de reconocidos priistas en caso de que el PRI siga imponiendo candidatos a su antojo como siempre centralizadas las ordenes desde Hermosillo.

Y así sucesivamente y por si esto fuera poco el poderoso senador de la republica Ernesto “El Borrego” Gándara ya también está formando su gran equipo político y de candidatos fuertes con arraigo y mucha presencia en el estado, como Bulmaro Pacheco, Heliodoro Soto, “Pitillo” Guerrero, Guillermo Silva Montoya, Julián Luzanilla, Miguel Ángel Murillo, Luis Iribe, Ricardo Bours, Flores Chong, Abel Murrieta, y así son muchos los que ya están agarrando cada quien con su gente y sus padrinos políticos al grado de no pelar a su dirigente estatal, a quien muchos dicen no reconocen a Gilberto Gutierrez como su dirigente estatal, porque dicen que ya están hartos del centralismo y que todo lo ordenen de Hermosillo.

Así que por eso muchos priistas de Sonora están con un pie en el estribo para irse del PRI como se acaba de ir Samuel Moreno, Samuel Ocaña entre otros que se irán porque ya no aguantan al PRI

de caciquismo y a toda la bola de dinosaurios en Sonora que nomás quieren para ellos todos los puestos públicos y candidaturas sin darle chance a los jóvenes por eso es un santo despapaye el PRI y sus posibles candidatos, nadie quiere ceder, todos quieren volver a repetir les gusto el hueso, y si no al tiempo amigos lectores.