Se incendia casa en la Yucujimari

Óscar Félix

Completamente en la calle quedo una familia que habita en la Infonavit Yucujimari, luego de ocurrir un incendio provocado por un corto circuito

El siniestro sucedió aproximadamente a eso de las 04:00 de la mañana de ayer domingo por la calle Chiculi en la casa marcada con el número 1720 entre Otancahui y Toapa de la colonia antes citada

El afectado de nombre don Manuel Romero quedó atrapado en la parte del patio donde vecinos desde arriba de sus bandas le echaban agua para que no lo envolvieran las llamas

Versiones de los habitantes en el lugar indican que un elemento de la Policía municipal se introdujo junto con un nieto para sacar a Don Manuel del fuerte humo provocado por el intenso incendio debido a que el no se vale por si mismo ya que está postrado en una silla de rueda.

Afortunada mente no se registraron lesionados solo pérdidas materiales, de las cuales la familia Romero está pidiendo apoyo de los cajemenses para poder rehacer su vida normal de nuevo