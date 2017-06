Entrega Sedesson acciones del programa Vivienda Digna

Benito Juárez, Sonora, junio de 2017.- Las inclemencias del tiempo, las próximas lluvias y el hacinamiento ya no serán un problema para la familia de Mariana del Carmen Medina Corral y Jesús Antonio Caballero Valenzuela junto con sus dos hijos Ana y Gonzalo de 11 y 3 años de edad, respectivamente, quienes habitan en la comunidad El Paredoncito.

La incertidumbre terminó para ellos ya que recibieron el beneficio de la construcción de un cuarto de material adicional del programa Vivienda Digna, mediante el cual la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano busca mejorar las condiciones y calidad de vida de los que menos tienen.

“Antes nomás teníamos un cuartito y somos cinco personas, no cabíamos, fui a pedir ayuda y se me concedió, en poco tiempo me llegó, gracias a la Gobernadora Pavlovich y al Secretario Díaz Brown, fueron los que me ayudaron a hacer mi casa y ahora estoy contenta, espero que sigan así ayudando a más gente que necesita ayuda así como yo”, expresó Mariana del Carmen Medina Corral al recibir las llaves de la ampliación de su vivienda.

En representación de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el Secretario de Desarrollo Social en Sonora, Rogelio Díaz Brown y la Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Elly Sallard Hernández, entregaron los beneficios del programa Vivienda Digna a seis familias de El Paredoncito del municipio de Benito Juárez.

“Esto es parte del compromiso de la Gobernadora en materia de vivienda, no hay familia que no aspire a tener una vivienda digna, esto es parte de lo que le apuesta, es un programa de un cuarto que viene a sumarse a todos los programas que hay de la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora”, señaló Díaz Brown.

Destacó que para el presente año se tienen programada la construcción de 22 cuartos en el municipio de Benito Juárez: uno en Jecopaco , dos en Villa Juárez, tres en Aceitunitas, 9 en Paredón Colorado, uno en Agua Blanca y los seis entregados en Paredoncito.

Dichos cuartos están construidos a base de block, cuentan con piso de cemento, cubierta de lámina, enjarre interior y exterior, instalaciones eléctricas, puerta y ventana de aluminio.

El Presidente Municipal de Benito Juárez, Moisés Ponce de León Valenzuela agradeció a los titulares de Sedesson y Coves, Rogelio Díaz Brown y Elly Sallard Hernández por la entrega de cuartos que beneficia directamente a las familias que por muchos años han luchado por tener una vivienda digna.

Presentes Florentino Jusacamea Valencia, Director de Planeación y Estrategia Social; Alí Camacho Villegas, Enlace y Coordinador Estatal de la Congregación Mariana Trinitaria; Pablo Espinoza Amaya, Delegado de Desarrollo; Próspero Ibarra Otero, Diputado Federal; Ricardo Aragón Valenzuela, Regidor Étnico y en representación de los beneficiarios, María Guadalupe Jocobi Medina.

Testimonios

“Estoy recibiendo mi vivienda, apoyo de la Gobernadora Pavlovich y el Secretario Rogelio Díaz Brown, entregamos papeles en el Ayuntamiento, en una semana me hicieron el cuarto, es un cuartito muy equipado con todo, electricidad, aquí habitamos cuatro, mis dos hijos, mi esposo y yo, nos dedicamos a la pesca y el campo.

“La diferencia es que ya no voy andar corriendo con las vecinas cuando llueve, mi casita no era segura y tenía que correr con mis hijos, estoy muy contenta por el apoyo que nos mandó la Gobernadora”, María Guadalupe Jocobi Medina.

“Vivíamos todos amontonados, no cabíamos, el cuarto será recámara para mis dos hijos”, Mariana del Carmen Medina Corral

“Fue muy rápido recibir esta ayuda, de un mes a otro yo no pensaba tener mi vivienda, la construyeron muy rápido, le agradezco mucho a la Gobernadora, no hayo como darles las gracias, por medio de ella ya no voy a vivir tan apretada con mis hijos, somos cinco, era un solo cuarto el que teníamos, no cabíamos, el cuarto será el dormitorio de mis hijos”, Aidé Isabel Corral Valdez.

“Es una vivienda que gracias a la Gobernadora y al Secretario Díaz Brown hace unos días me la terminaron, les agradecemos, la hicieron muy pronto en 15 días, les va a beneficiar mucho a mis hijos, se batalla para hacer un cuarto, aquí se gana muy poco, mi esposo es pescador y yo me dedico al hogar, muchas veces uno no cree porque han estado otros gobernadores y no se había mirado tanto apoyo como ahora que está Claudia Pavlovich”, Petra Angélica Valenzuela Félix.