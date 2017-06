Un hecho nuevo Hospital de Especialidades para Sonora: Pavlovich y Narro

Hermosillo, Sonora, junio del 2017.- En Hermosillo se construirá un Hospital General de Especialidades, en el que se invertirán mil millones de pesos, anunciaron la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Secretario de Salud en el país, José Narro Robles.

Luego de presidir la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, la Gobernadora Pavlovich y el Secretario Narro dieron a conocer este nuevo hospital, ya que el actual Hospital General del Estado está por arribar a un centenario de existencia y es necesario contar con nuevas y mejores instalaciones.

La Gobernadora Pavlovich calificó como una gran noticia la construcción del nuevo nosocomio que por su ubicación tendrá facilidad de acceso para los usuarios, ya que, dijo, brindará un servicio de mucha mayor calidad y calidez con instalaciones nuevas, y personal con ganas de prestar servicios en un lugar más digno y decoroso.

“Esta noticia que nos da es un alivio para los sonorenses, la verdad es que el Hospital General por muchos años prestó un servicio de calidad, fue un hospital de primera con gente preparada y lo sigue siendo; es un centenario el que cumple y definitivamente necesitábamos un nuevo hospital les agradezco profundamente nos hayan escuchado la petición”, expresó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agradeció al Secretario de Salud y al Presidente Enrique Peña Nieto el escuchar la petición que hizo en enero pasado a nombre de la salud de los sonorenses.

Tendrá 170 camas censables

EL Secretario de Salud, José Narro Robles, señaló que los trámites para construir el Hospital General de Especialidades van adelantados dentro de la Secretaría y contaran con inversión federal por parte del sistema Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

“Hablamos de mil millones de pesos, de un hospital con 170 camas censables, nueve quirófanos, 51 consultorios, resonador magnético, tomógrafo, con los apoyo de laboratorio y gabinete que requiere, ayer que visite el hospital (General del Estado) no tengo duda que es una unidad extraordinaria que ha prestado un gran servicio pero ya es indispensable su sustitución”, indicó.

Expuso que se espera concluir el proyecto a fines del 2018 o principios del 2019, para lo cual se destinará inversión este año y el próximo.

Se reúne en Hermosillo sector salud del país

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el Secretario de Salud, José Narro Robles, inauguraron la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (CONASA), que tiene como objetivo la planeación, programación y evaluación de los servicios de salud en el país.

José Reyes Baeza Terraza, Director General del ISSSTE, destacó que con esta reunión es el mejor foro para que en base a la experiencia y casos de éxito de los 32 estados se definan estrategias comunes, se homologuen criterios y los tiempos y formas para cumplir con el derecho a la salud de los mexicanos.

El Director General del IMSS, Mikel Arreola Peñalosa, informó que en Sonora se construye un Hospital General de Zona con 144 camas en Nogales, que contará con 38 especialidades y representa una inversión de casi mil millones de pesos.

Se construye la Unidad de Medicina No. 24 con dos consultorios en Santa Ana, con una inversión de 9 millones 600 mil pesos; y se encuentra en proceso de construcción la Unidad de Medicina Familiar No. 66 de 10 consultorios en Ciudad Obregón, con una inversión de 63 millones 500 mil pesos.

Estuvieron presentes Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud en Sonora; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Laura Barrera Fortoul; titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia; Isidro Ávila Martínez; Secretario Técnico del CONASA; Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Epifanio Salido Pavlovich, Diputado Local, en representación del Congreso del Estado; José Moctezuma, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud; Marcela Velasco González Subsecretaria de Administración y Finanzas.

Gabriel O’Shea Cuevas, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud; Gerry Eijkemans, Representante de la Organización Panamericana de la Salud en México; Consejeros titulares de los servicios de salud de las entidades federativas de la República Mexicana; Titulares Médicos de las Fuerzas Armadas; Comisionados Nacionales; Titulares de Unidad; Coordinadores y Asesores; y Representantes de diversas instituciones públicas del sector salud.

En Datos:

Construcción de Hospital General de Especialidades

• Ubicación: Poniente de Hermosillo

• Inversión: Mil millones de pesos

• Culminación: fines de 2018 o principios de 2019

• Camas Censables: 170

• Quirófanos: 9

• Consultorios: 51

• Servicios: Laboratorio y gabinete, resonancia magnética y tomografía.