Intentan asesinar a agricultor

* Un productor agrícola estuvo a punto de ser asesinado por un sicario afuera de su casa.

Óscar Félix/DiarioSonora

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 7:50 de la mañana de ayer en el fraccionamiento residencial Náinari del Yaqui, por las calles Rómulo Escobar y Edmundo Taboada.

El lesionado es Tirso C. E., de aproximadamente 60 años de edad, quien tras la agresión fue llevado a recibir atención médica a un nosocomio de la localidad; sólo resultó con una herida de bala en una oreja.

Como se indicó, aproximadamente a las 7:50 horas, la víctima iba saliendo de su domicilio a bordo de una camioneta blanca de la cochera, al momento que una mujer lo despedía.

En ese instante, también se aproximó a la pick up un sujeto, sacó de una bosa un arma de fuego y disparó; sin embargo, la mujer que despedía al afectado, se enfrentó al sicario, lo empujó y desvió uno de los disparos, por lo que el atacante, luego de accionar su arma en repetidas ocasiones por la ventanilla de la unidad, no logró su objetivo y escapó.

Al tener conocimiento de los violentos hechos, diversas corporaciones policiacas arribaron al lugar, así como personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes de inmediato ubicaron varios casquillos percutidos.

Vecinos dijeron haber escuchado al menos tres detonaciones, cabe destacar que esta es la tercera ocasión que han intentando asesinar a esta persona.