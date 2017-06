Los rebeldes dicen que “Peña Nieto no es el dueño del PRI” y exigen que el candidato lo defina la militancia

Quien haya leído un poco de historia, incluso sin ser mexicano sabe con precisión que el PRI siempre fue un partido disciplinado, vertical y ordenado en el poder. Las diferencias, pujas y peleas se resolvieron en su mayoría al interior del partido, sin dar muestras de fracturas. Al menos hasta ahora. Por estos días, el tricolor vive una interna al rojo vivo que se filtró como nunca en la prensa.

La Política Online había revelado meses atrás que la vieja guardia esperaba ansiosa una derrota del oficialismo para desatar una batalla para recuperar el control del partido. Esa derrota no sucedió. Los Pinos logró retener el Estado de México y también Coahuila. Habrá que ver cómo se definen las impugnaciones del PAN. Con ese resultado, Peña Nieto cubrió su retaguardia y pasó la pelota a la oposición.

Al parecer, no alcanzó. Varias corrientes empezaron a ventilar su inconformidad, largamente anunciada por LPO. Por lo bajo dicen que el Grupo Atlacomulco no compartió el poder. Públicamente piden que sea toda la Asamblea Nacional la que pueda votar, discutir e incluso definir a los candidatos de 2018. Resisten a una sucesión por “dedazo” presidencial.

Ivonne Ortega pidió consulta abierta para todos los cargos y candidatura, además de debate por la segunda vuelta o gobierno de coalición. Se trata de dos temas que en principio habían sido clausurados por Los Pinos. “La militancia quiere ser escuchada. Quiere participar. Cuando la militancia elige a su candidato, después lo acompaña en el Gobierno”, disparó la ex gobernadora y ex secretario general del PRI.

Hasta ahora el vocero del PRI fue Arturo Zamora, que calificó de “políticos de café” y “frustrados” al sector rebeldes. Enrique Ochoa optó por el silencio, acaso como un modo de no darle entidad a las críticas. “Habría que preguntar su las palabras del senador Zamora representan la postura del CEN”, desafió Ortega.

Otro que salió con los tapones de punta fue el diputado local Encarnación Alfaro. “El problema del partido no es de quienes ven a Peña Nieto como un líder, sino de quienes lo ven como el dueño del PRI, en una visión patrimonial de nuestra fuerza política”, acusó.

Duro y sin concesiones, Alfaro se encargó luego de aclarar que “respetan la investidura presidencial y admiran su trayectoria”, pero que “es un error de la cúpula nacional creer que sus militantes no pueden intervenir en las grandes decisiones”.

“No es posible que no vean, y mucho menos reconozcan, que en seis años perdimos más de un millón de votos, y los perdimos frente a Morena. Eso hay que decirlo de frente, con valentía, con responsabilidad. Hay que cuestionar que pasa en nuestro partido”, señaló muy critico.

Ivonne fue todavía más explícita en sus críticas contra Peña Nieto: “Desde el 2012, se han llevado 24 procesos electorales. Y en ese camino hemos perdido más de 4 millones de votos. Entramos con 20 gobernadores. Hoy tenemos 14 gobernadores. La militancia nos ha dado la espalda o no ha salido a votar. Y todo porque no es escuchada”.

La Asamblea Nacional del PRI se acerca y con la temperatura a tope. Los rebeldes, integrados sobre todo por la vieja guardia del tricolor, piden la participación con voto de sus 10 mil integrantes. Hasta ahora no hay respuesta del CEN en ese punto. ¿Cómo definirán al candidato de 2018? ¿Lo elegirá Peña Nieto o sus militantes?

http://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/101465-los-rebeldes-dicen-que-pena-nieto-no-es-el-dueno-del-pri-y-exigen-que-el-candidato-lo-defina-la-militancia/