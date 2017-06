Firma Gobernadora Pavlovich acuerdo de cooperación con la OEA

Benito Juárez, Quintana Roo, junio 20 de 2017.- Compartir experiencias de éxito entre regiones de diferentes países permite aprovechar el potencial de cada uno, con puentes de entendimiento entre organismos internacionales, destacó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al firmar la declaración de intención entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

En su calidad de Presidenta de Asuntos Internacionales de la CONAGO, la Gobernadora Pavlovich explicó que este convenio permitirá a los gobiernos locales de diferentes países alcanzar los objetivos primordiales de la OEA, entre los cuales resaltó la protección a los derechos humanos y la seguridad.

“La firma de este convenio es sumamente importante para la declaración de la Organización de Estados Americanos y la Conferencia Nacional de Gobernadores a los gobiernos sub nacionales, para alcanzar los objetivos de la OEA: el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos, la seguridad, y el desarrollo integral de los ciudadanos”, señaló.

La Gobernadora Pavlovich expuso a la Megarregión Sonora – Arizona como ejemplo de prosperidad para dos entidades de diferentes países, pero que comparten intereses comunes, una relación en la que se ha fortalecido la hermandad y han logrado venderse al mundo como un solo sector.

“Sin duda las redes internacionales son un complejo tejido, donde los gobiernos locales tenemos mucho que aportar, la integración de estas regiones es más eficiente, si los gobiernos sub nacionales participamos activamente, generamos esfuerzos colaborativos como homólogos de los diferentes países de América”, resaltó durante su participación en este encuentro celebrado durante la Asamblea General de la OEA.

Ahí subrayó que con su homólogo de Arizona, Doug Ducey, ha logrado conformar junto con Sonora a una sola región, y que “Arizona y Sonora somos dos entidades distintas, de dos países distintos, formando una región que nos vendemos hacia el mundo como una misma”, comentó.

El Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República, Luis Videgaray Caso, reconoció el trabajo que realizan los Gobernadores en sus entidades, donde se han sumado esfuerzos para contribuir a una causa que beneficia a todos los ciudadanos.

“Esta iniciativa de colaboración sin duda fortalece enormemente el trabajo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, como conductor de la política exterior, por lo cual les damos las gracias, esto no hace otra cosa más que contribuir, sumar esfuerzos, porque todos quienes somos mexicanos podemos contribuir a una causa, que es la causa de todos, la causa de México”, dijo.

Por su parte el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, hizo hincapié en las prácticas públicas transparentes, como base de una democracia sólida que brinde bienestar a las personas.

“La satisfacción ciudadana, con la democracia se construye desde aquí, con bases sólidas con políticas públicas transparentes e inclusivas”, expresó.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Miguel Ángel Mancera, detalló que con el convenio firmado entre la OEA y la CONAGO, se busca unir esfuerzos entre ambos organismos para difundir el desarrollo del país.

“Con el documento que hoy firmamos, tendremos la oportunidad de compartir experiencias, y sumar esfuerzos con la OEA, para promover el desarrollo político, democrático, y económico de México”, resaltó.

El convenio firmado entre la OEA y la CONAGO abarca temas de infancia y juventud, competitividad, gestión de desastres, equidad social, educación, derechos humanos, seguridad, gobernabilidad, democracia, y desarrollo económico.

Estuvieron presentes el Secretario Técnico de la CONAGO, Rolando García Martínez; y el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González.