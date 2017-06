¿Y los productores agrícolas de Cajeme que apoyan a los yaquis donde están ahora? afirman indígenas de la etnia

Jose “Pepe” Alvarado

Deveras que el asunto de los yaquis está trascendiendo demasiado y cruzando todas las fronteras donde ya muchas organizaciones internacionales tienen sus ojos puestos en la Loma de Bácum Sonora, se habla pues de que ya es mucha la gente que está inconforme con estas resoluciones que se están tomando dañando a la etnia yaqui.

Cuidado se está haciendo una gran bola de nieve que al rato no la van a poder contener, se sabe de buenas fuentes que los yaquis de la Loma de Bácum ya están pidiendo apoyo internacional a sus hermanos de otras tribus entre otros.

Porque aseguran los indígenas de la etnia que no permitirán ya por ningún motivo el paso del Gasoducto por sus tierras, y lo peor aún que ya no negociaran ni con el gobierno del estado ni con el gobierno federal, ningún pedazo de tierra menos para el gasoducto.

También los yaquis comentan que donde están los productores del Valle del Yaqui que siempre estaban con ellos, ahora no los ven por ninguna parte, está claro que nomás nos utilizan cuando a ellos les conviene para llevar agua a su molino.

Ahora que nosotros necesitamos de su apoyo ni nos pelan afirman los yaquis inconformes, y si no al tiempo amigos lectores.