¡Pudiera repetirse otro SIRM ahora en las comunidades Yaquis, como cuando cesaron al ex gobernador Biebrich por ordenar disparar a los ejidatarios!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Pudiera desatarse otra vez la violencia en las comunidades yaquis, específicamente en la Loma de Bácum, donde los yaquis habitantes de esa comunidad piden al Gobierno del Estado y al Federal RESPETEN SUS USOS Y COSTUMBRES y no se metan en sus territorios, pero al parecer el gobierno está de parte de las constructoras y de la compañía gasera que instala el gasoducto por sus tierras.

Al grado de mandar elementos de la policía estatal a resguardar el área a favor de los ricos poderosos y en partes darle la espalda a los yaquis, argumentando miles de artimañas legaloides para no dejarlos entrar a su propiedad a sus tierras.

Algo anda muy mal en el estado donde al parecer hay muchísimos intereses con ese gasoducto, el asunto aquí es que se puede volver a repetir otra matanza como la que sucedió en San Ignacio Río Muerto, cuando judiciales del estado mataron a varios ejidatarios, motivo por el cual fue cesado como gobernador de Sonora en esos tiempos Carlos Armando Biebirich Torres.

Ojala que la señora gobernadora de Sonora tome muy en cuenta esto porque si el área de los yaquis está lleno de policías estatales cualquier rato puede estallar la violencia ahí, quien no asegura que los yaquis ya cansados de tanto atropello a sus usos y costumbres agarren sus armas y se enfrenten a los estatales y suceda lo mismo que sucedió en San Ignacio Río Muerto, porque la gran verdad ya todos saben en Sonora que los estatales tienen orden de matar a quien les enseñe una arma o un machete, y por eso el gobierno del estado debe pensar muy bien las cosas en la Loma de Bácum, este asunto pudiera salírsele de las manos al gobierno del estado y luego se vendrían en grande los problemas al gobierno de Claudia Pavlovich pues ojala que no pase otro SIRM, y si no al tiempo amigos lectores.