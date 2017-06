Detectan fraude en Cajeme de la administración pasada, citaran a declarar a Rogelio, Alvidres y Cornejo

Y en Cajeme las cosas podrían ponerse al rojo vivo pues en cabildo municipal ya los regidores de Movimiento ciudadano le pusieron el cascabel al gato y descubrieron según ellos el gran fraude de la administración pasada con el asunto de las lamparas led, donde aseguran los regidores que fue un gran fraude elevaron el costo de las lamparas, al parecer se robaron el cableado viejo que quitaron donde instalaron el nuevo, no encuentran miles de lamparas que se quitaron para instalar las nuevas.

Aseguran los regidores que se elevaron muchos los costos de las lamparas y pudieran haberlo hecho con dolo para sus bolsillos, en fin todo parece indicar que fue el gran fraude de la administración pasada y por ello citaran a declarar al ex presidente municipal Rogelio Díaz Brown a su ex secretario del ayuntamiento Antonio Alvidres y a su ex jefe de servicios públicos Gilberto Cornejo para que expliquen que paso con esas compras tan elevadas y donde quedo todo el material que quitaron y de resultar culpables habrá denuncias penales afirman regidores de la oposición en Cajeme.

Pues así las cosas amigos lectores ojala y si aclaren este gran fraude porque así demostraran que no hay protegidos, ni políticos intocables, ya veremos dijo el ciego y nunca vio, y si no al tiempo amigos lectores.