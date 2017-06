Defender TLC es defender empleos en los estados: Claudia Pavlovich

Washington D.C., junio 8 de 2017.- A una sola voz, gobernadores de México y Canadá defenderán los beneficios en economía y generación de empleos producido en ambos países y en Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio.

Así lo acordaron premieres de Canadá, encabezados por el Presidente del Consejo de la Federación de Canadá (Council of The Federation), Sandy Silver, en reunión con el Presidente y la Coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxco, Miguel Ángel Mancera, y la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, respectivamente.

Reunidos en la Embajada de Canadá en Washington D.C., Estados Unidos, los mandatarios estatales resaltaron la importancia de estar todos, los gobernadores de los tres países, a una sola voz defendiendo los beneficios en economía y generación de empleos que ha traido el TLC para las tres naciones.

“Es momento que gobiernos estatales de Canadá, México y EEUU hablemos a una sola voz”, subrayó el Presidente del Consejo de la Federación de Canadá (Council of The Federation), Sandy Silver, quien estuvo acompañado de 6 de sus homólogos canadienses.

La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, recordó que este es un encuentro preparatorio a la cumbre entre mandatarios estatales de Canadá, Estados Unidos y México y que defender el TLC es defender la economía y empleos de los estados.

Describió la Megarregión construida entre Sonora y Arizona y los beneficios tangibles para ambos estados lo cual demuestra que los gobiernos subnacionales pueden aportar mucho a la construcción de una nueva relación trilateral.

“Fue una reunión muy fructífera, porque acordamos varias cosas, entre ellas coincidimos en que el Tratado de Libre Comercio debe de seguir. Obviamente habrá cosas que se revolucionarían, pero las nuevas cosas que no existían antes, y sobre todo estuvimos hablando de cuando podríamos hacer una relación trilateral, de los premier, de los Gobernadores de Estados Unidos y los de México, que se había acordado en la última reunión que se tuvo hace dos años en Colorado”, señaló.

Añadió que de parte de sus homólogos Canadienses obtuvieron una respuesta de apertura ante los puntos tratados durante su encuentro, donde se mostró una disposición para trabajar en conjunto entre quienes encabezan administraciones estatales de los tres países.

“Muy contentos, fue un diálogo muy fluido, donde realmente coincidimos en muchos puntos, espero que podamos seguir comunicándonos para saber de los gobiernos estatales, o los gobiernos nacionales como podemos apoyar para que esto camine de la mejor manera”, comentó.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, indicó que la reunión trilateral entre gobernadores de México, Estados Unidos y Canadá podría realizarse en agosto próximo.

“El encuentro trilateral bianual que está previsto para octubre de este año pudiera adelantarse y llevarse a cabo en el mes de agosto, antes de que inicie la renegociación (del TLC)”, dijo el jefe de gobierno.