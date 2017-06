Cerrarán el fin de semana crucero de Sufragio Efectivo y No Reelección

Eduardo Flores

Debido a que el próximo fin de semana iniciará la rehabilitación del crucero de calle Sufragio Efectivo y No Reelección, a partir del sábado 10 del presente, este será cerrado a la circulación, por lo que los automovilistas deberán tomar vías alternas para tener acceso a las colonias del oriente de la ciudad como Benito Juárez, Las Haciendas y El Campanario entre otras.

El Director de Obras Públicas, Héctor Rivera Martínez dijo que durante los aproximadamente 15 días que durarán los trabajos de rehabilitación del crucero, el acceso será por las calles Norte y 200, a ambos extremos de la Sufragio Efectivo.

Quienes provienen del poniente por la No Reelección y se dirigen a dichas colonias, deberán tomar por la calle Jalisco hasta la 6 de Abril, para doblar al oriente hacia la calle Sufragio Efectivo, por donde circularán al sur hasta el paso a desnivel de la calle 200 (calzada Francisco Villanueva); después de cruzar este podrán doblar por la calle Obregón hacia el norte y posteriormente retomar la No Reelección hacia el oriente, dijo.

Quienes decidan entrar por la parte norte de la ciudad, deberán tomar la calle Jalisco hasta la Yaqui, donde doblarán hacia el oriente y tomar posteriormente la Sufragio Efectivo hasta la calle Norte; por esta circularán al oriente para cruzar las vías del ferrocarril y tomar la calle José Ángel Santillán a un costado de la colonia Nuevo Cajeme hacia el sur, hasta la colonia Benito Juárez, donde tomarán la calle Cuahutémoc al oriente y de ahí la Obregón al sur hasta la No Reelección, retomando esta última al oriente.