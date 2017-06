Instalan antimonumento por caso ABC

Cd. de México (05 junio 2017).- Padres y madres de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, instalaron un antimonumento frente a las oficinas centrales del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), en la Ciudad de México.

Al cumplirse ocho años de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la guardería subrogada por el IMSS, los padres de las víctimas marcharon del Ángel de la Independencia a las oficinas del instituto, ubicadas también sobre Paseo de la Reforma.

En el camellón frente al edifico gubernamental instalaron una obra metálica de alrededor de cuatro metros de altura en la que se observa el número 49 sobre las letras ABC, en tonos pastel.

La estructura, elaborada por las mismas personas que hicieron el antimonumento por Ayotzinapa, fue fijada al piso exactamente a la altura de la entrada principal del IMSS.

“El pinche Gobierno de mierda que tenemos le apuesta al olvido, ese antimonumento les va a recordar todos los días la gran deuda que tienen con 49 bebés, con más de 70 niños lesionados y con todo un pueblo completo”, lanzó, lleno de coraje, Abraham Fraijo, padre de la niña Emilia.

“Esos cabrones que tenemos como Gobernadores, como políticos, esos cabrones le apuestan a la división, le apuestan al olvido, este día, una vez más le demostramos ¡que no perdonaremos, que no olvidaremos, y que hasta el último día de nuestra existencia saldemos a exigir justicia, justicia, justicia!”

Las lágrimas y la enjundia de Abraham desataron el llanto silencioso en varios de los presentes.

Un momento semejante se vivió cuando al lugar llegaron algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Cristina Bautista, madre del estudiante de Guerrero Benjamín Ascencio Bautista, dijo con la voz quebrada compartir el mismo dolor de la pérdida de un hijo.

Estela Báez, madre del bebé Julio César Márquez Báez fallecido en la Guardería ABC, se acercó, abrazó a doña Cristina y ambas comenzaron a llorar.

Junto a la estructura del antimonumento se instaló una placa que por el frente dice “¡nunca más!” y por el revés “justicia”.

Los 14 padres y madres que llegaron de Sonora resguardarán toda la noche que las autoridades no intenten retirar la estructura.

Frente a las instalaciones dirigidas por Mikel Arriola, los familiares y las personas que los acompañaron hicieron un pase de lista de los menores fallecidos en el que la respuesta a cada nombre fue el grito de “no debió morir”.

Antes de la marcha en la que caminaron con unos enormes retratos de sus hijos, las madres y los padres ofrecieron una conferencia de prensa en la que denunciaron que el Director del IMSS, Mikel Arriola, no se quiso reunir con ellos en días recientes.

El Instituto Mexicano del Seguro Social rechazó dicha negativa al informar que desde el viernes 2 de junio se agendó una reunión entre Arriola y los padres, misma que quedó para el próximo 20 de junio.

“En todo momento, se ha mantenido comunicación permanente con los padres de los menores afectados, para atenderlos”, expuso el Instituto en un comunicado.