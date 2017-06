¡Maestro de Obregón Alfredo Ayala Malagon tiene 4 puestos, cobra 4 cheques mientras otros maestros no tienen trabajo!

* Reniegan maestros de Cajeme, inconformes con el regidor Alfredo Ayala Malagon por come solo

Por Jose “Pepe” Alvarado

Para Ripley, el maestro de Obregón Alfredo Ayala Malagon cobra cuatro cheques, mientras otros pobres profesores no tienen trabajo, andan mendingando aunque sea unas horas de clase, no se vale lo que hace el sindicato de la Sección 28 al darle todo a una sola persona sin ser parejos, por eso hay una gran inconformidad entre los mismos maestros, que unos les dan demás y a otros los tienen en la banca.

Miren amigos, Alfredo Ayala Malagon es director de la escuela número 26 en San José de Bácum donde cobra un jugoso cheque cada quincena, también es regidor del ayuntamiento de Cajeme donde también recibe un jugoso cheque además es jefe del fondo de retiro de los maestros en Cajeme (FASM), y por si eso fuera poco ahora se imponen las bases del partido nueva alianza en Cajeme y lo nombra presidente en el municipio y otro cheque más para este señor, que bueno ojala hubiera más puestos en Cajeme y en los sindicatos de los maestros, y le dieran más puestos y más cheques, el asunto es que no son parejos.

Hacemos maestros que batallamos mucho por todo hasta para nuestros gastos semanales, no tenemos un trabajo seguro, cubrimos interinatos con pocas horas, a veces tardan para pagarnos y este señor por estar bien parado

con los jefes tiene cuatro puestos cobra cuatro cheques y vive como rey a costillas del magisterio, del gran favoritismo y de la gran corrupción que hay en todos lados, no se vale lo que pasa en el Magisterio a unos ayudan y a otros friegan y pisotean a su antojo, la verdad que mal están sus líderes en Sonora, así lo manifestaron para este reportero muchos maestros inconformes con este señor Alfredo Ayala Malagon a quien catalogan como un ganon de la política cochina de Cajeme y de los sindicatos de Maestros, y si no al tiempo amigos lectores