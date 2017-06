Se espera un domingo desastroso y triste para el PRI en México, perderá el estado de México, Coahuila y Nayarit

Por Jose “Pepe” Alvarado

Nos llegan reportes de última hora desde la capital del país en el sentido de que hay una alerta muy grande desde Los Pinos, porque al parecer ya están enterados de que perderá el PRI la joya de la corona en la república mexicana, el estado de México y no solo eso si no que también perderá Coahuila y Nayarit.

Y eso pues seria el acabose para el tricolor pues prácticamente estaría ya entregando la presidencia de la república también en el 2018, dicen los enterados que en Los Pinos priva la tristeza, la angustia y lo peor que al parecer ya no pueden hacer nada a estas alturas del partido, ya la gente esta decidida a votar por un verdadero cambio en el país y darle la espalda por completo al PRI el partido en el poder.

Pues de ser así amigos lectores seria la debacle del PRI y eso pondría a temblar a muchos priistas que ahorita se creen los todos poderosos en el país, por todo ello el México de hoy podría dar un giro de 360 grados en caso de ser así de que el PRI pierda por completo las tres gubernaturas en juego en México.

El Estado de México donde ganara delfina Gomes de MORENA, el estado de Coahuila donde ganara el panista Guillerno Anaya y el estado de Nayarit donde ganara la coalición PAN-PRD Antonio Echevarria, así las cosas amigos lectores, el PRI apunto de ser un verdadero desastre como partido político en el país, y si no al tiempo amigos lectores.