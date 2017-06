Salpica el narco a Padrés

Cd. de México (30 mayo 2017).- Además de las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, el ex Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés -actualmente preso-, también es investigado en la PGR por vínculos con el narcotráfico.

La red que Padrés Elías habría tejido en Sonora con el narcotráfico y que es investigada por la PGR data de 2009.

Según el expediente al que REFORMA tuvo acceso, ese año Padrés financió parte de su campaña por la Gubernatura con recursos otorgados por el empresario David Alfonso González Morillas, y por el narcotraficante sinaloense Gualberto Gastélum López.

Gastélum López, detenido en junio de 2015 en Hermosillo y quien confesó ser el vínculo del Cártel de Sinaloa en Sonora, reveló la protección que recibió durante la Administración de Padrés.

Gastélum aseguró tener una relación de amistad y negocios con el empresario David Alfonso González Morillas a cambio de contratos de obra pública.

REFORMA tuvo acceso a una Carpeta de Investigación de la PGR en Sonora que señala que la relación entre Gastélum y González Morillas inició en 2008 debido a la afición de ambos a las carreras de caballos.

Según testimonios de Gastélum en la averiguación previa PGR/SON/HER/-I/273/2015, éste entregó 20 mil dólares a la semana para tener la protección de la Policía Estatal Investigadora de la SSP y de los mandos de C-4, en esa fecha encabezado por Javier Dagnino, actual diputado local por el PAN y cuñado de Padrés.

También ventiló que apoyó al Gobierno de Padrés con 40 millones de pesos para terminar la construcción de un estadio de beisbol -que hoy es sede de los Naranjeros de Hermosillo y fue inaugurado el 1 de febrero de 2013 en la Serie del Caribe- a cambio de un terreno sobre avenidas de alta plusvalía en Sonora.

Dicho terreno es de 29 hectáreas y en el se construyó una casa tipo hacienda de grandes dimensiones la cual ya fue incautada, lo mismo que otros terrenos en la misma zona en los que tenía negocios de compra y venta de autos.

Durante el sexenio de Padrés, las empresas de González recibieron al menos 13 contratos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) por unos 500 millones de pesos.

Sólo la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano le otorgó contratos por casi 500 millones de pesos, entre ellos la prolongación del Bulevar Progreso hasta el entronque con la Carretera Internacional 15, en Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, aunque obtuvo anticipos por 35.4 millones de pesos, su empresa Diseños y Construcciones del Cobre no realizó la obra y tampoco regresó el anticipo.

No obstante, a través de otras de sus compañías BY-SONS Inmobiliaria, González Morillas construyó un millonario complejo de departamentos denominado Altitud 40, al norte de Hermosillo.

El desarrollo incluyó una segunda torre que no estaba incluida en el permiso que le concedió el Ayuntamiento.

Mientras tanto, el capo Gualberto Gastélum reveló a la PGR que pagaba a funcionarios de Padrés 20 mil dólares semanales para poder enviar hasta 100 kilogramos de cocaína colombiana a Estados Unidos sin ser molestado por autoridades estatales.

Entre los funcionarios a los que involucró el capo están Roberto Romero López, ex Secretario de Gobierno; Ernesto Munro Palacio, ex Secretario de Seguridad Pública; Javier Dagnino Acuña, ex director del C4, y Roberto Dagnino Acuña, cuñado de Padrés.

Según el expediente, que estaba abierto desde marzo de 2015, cuando Gastélum fue detenido se atrincheró más de 11 horas en su casa de Residencial El Lago mientras negociaba que lo comunicaran con Padrés, pues consideraba que todo era un error.

En el expediente quedó asentado que antes de entregarse intentó sobornar con un millón de dólares a los agentes que participaban en el operativo.