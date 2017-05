Impulsa Gobernadora Pavlovich participación social en labores de asistencia

Hermosillo, Sonora, mayo 29 del 2017.- Para fortalecer en su profesionalización y transparencia a las asociaciones civiles que realizan tareas de asistencia social, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tomó protesta al Consejo Rector Honorifico Ciudadano de la Fundación DAR MÁS para Sonora A.C.

Esta organización, que preside Yolanda Escalante Hoeffer, apoyará y fortalecerá a las asociaciones civiles dedicadas a trabajar por los grupos más vulnerables en la entidad.

“Con esta institución vamos a lograr multiplicar los recursos que muchas instituciones muchas veces no los tienen porque no saben cómo acudir a ellos; como bien lo dice Yolanda, ésta va a hacer la casa de todas la instituciones”, subrayó la Gobernadora Pavlovich.

Especificó que la Fundación garantizará que los apoyos no se otorguen a discrecionalidad del Gobierno en turno, y brindará asesoría a las instituciones de asistencia privada para que accedan a estímulos financieros que se reflejarán en los distintos programas de apoyo para las personas más vulnerables.

“Por fin veo nuestro sueño realidad no va a ser a discreción del Gobierno en turno como se entreguen los recursos, no va a haber ya más fundaciones creadas al vapor un año antes de cada elección, es injusto para los sonorenses y para todos que esto suceda, yo creo que todos estamos cansados de la simulación”, aseguró.

La Gobernadora Pavlovich, destacó que esta fundación apoyará a otras asociaciones civiles para que sean más las instituciones que reciban apoyos y así, sean más los sonorenses beneficiados.

“Eso es lo que me da una gran tranquilidad, que va a estar en manos de la sociedad civil, quien es quien trabaja y quien suple nuestro trabajo cuando ya no podemos con tanto, sobre todo cuando tenemos escasos recursos, como ustedes lo saben, pero he aprendido en todo este tiempo que a base de esfuerzo, de mucha voluntad y de mucho compromiso, todo se saca adelante”, indicó.

Agregó que con esta institución, se podrán multiplicar los recursos que muchas instituciones a veces no los tienen porque no saben cómo acudir a ellos y que esta será la casa de todas y cada una de las instituciones que no saben o no tienen el conocimiento de cómo hacerse llegar de recursos o financiarse.

Trabajarán en más proyectos

Carmen Yolanda Escalante Hoeffer, Presidenta de la fundación, explicó que en Sonora existen 739 asociaciones civiles, en 33 municipios de la entidad, sin embargo, sólo un 73 por ciento se encuentran activas, por lo que DAR MÁS para Sonora A.C. trabajará para fortalecer todos sus proyectos y profesionalizar el desempeño de todas sus actividades.

Esta fundación, dijo, trabajará en cuatro ejes centrales para que estas 739 asociaciones civiles sean más eficientes en su operación: administración y finanzas; promoción y vinculación; capacitación y adiestramiento; y desarrollo institucional.

La Presidenta de DAR MÁS para Sonora A.C. aseguró que como en esta administración estatal, se trabajará con transparencia y se rendirán cuentas de los proyectos y recursos legalmente aprobados.

Dijo que trabajando en coordinación sociedad y gobierno, habrá mejores resultado en el apoyo a quienes más lo necesita.

Carmen Yolanda Escalante Hoeffer, agradeció el compromiso y voto de confianza de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ya que gracias a ello, la Fundación DAR MÁS para Sonora A.C., es una realidad.

“Señora Gobernadora, es un honor presidir este consejo, hoy escribimos juntos una nueva etapa en el compromiso y crecimiento de las instituciones de la sociedad civil sin fines de lucro, porque la mayoría de las instituciones inician haciendo lo necesario, después terminan haciendo lo posible, y al final, definitivamente hacen hasta lo imposible”, expresó.

Lanzarán primera convocatoria de registro de proyectos a IAP´s

El próximo domingo 4 de junio se dará a conocer la primera convocatoria para que las asociaciones civiles (A.C), fundaciones e instituciones de asistencia privada (IAP), ya establecidos debidamente y que cumplan con los requisitos de ley, registren sus proyectos, informó Carmen Yolanda Escalante Hoeffer, Presidenta de DAR MÁS para Sonora A.C.

En entrevista posterior, destacó que la fundación se hará cargo, mediante acuerdo público-privado, para operar el programa Peso por Peso y ejecutar la entrega de todos los estímulos.

Carmen Yolanda Escalante Hoeffer, dijo que, habrá más convocatorias y esquemas de apoyo para todas las IAP’s, sobre todo para apoyar a aquellas más pequeñas que también trabajan a favor de los que menos tienen.

Fundación DAR MÁS para Sonora A.C

Consejo Rector Honorífico Ciudadano

• Presidenta: Carmen Yolanda Escalante Hoeffer

• Secretario: Joaquín González Frías

• Vocal: Lucía Larrinaga Cubillas

Regiones:

• Frontera: Héctor Manuel Monroy Zaragoza

• Guaymas – Empalme: Luis Felipe Seldner Elías

• Región Yaqui – Mayo: Alma Bours Castelo, Irene Fernández de Schwarzbeck y José Carlos Soto Holguín