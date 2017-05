¡Ordena Peña Nieto al PRI nacional adelantar candidato a la presidencia de la república!

* Osorio Chong será el candidato esta la vuelta de la esquina su nombramiento

Por Jose “Pepe” Alvarado

Bomba política en México, como reguero de pólvora está corriendo la gran noticia en los pasillos de la oficina más refrigerada de Los Pinos, donde al parecer el señor presidente de la república ya se dio cuenta que lo más viable y correcto es que pájaro que no vuela que agarre ventaja, y al parecer así será, se dice que por órdenes precisas de la presidencia se le instruyo ya al Líder nacional del PRI Ochoa Reza para que haga todos los movimientos administrativos y legales que tenga que hacer pero el candidato del PRI a la presidencia de la república se tiene que adelantar pero ya, y no esperaran hasta diciembre próximo como se estaba planeado y previsto.

Todo ello en virtud de que la presidencia de la república tiene documentado que el señor López Obrador les lleva ya mucha ventaja porque ya todos en México saben que él será el candidato a la presidencia de la república por Morena, y ya trabaja libremente por la primer magistratura del país.

Y por eso les aventaja, por todo ello y como una nueva estrategia el PRI también adelantara sus tiempos y por Ende también adelantara a su candidato a la presidencia de la república, se dice que esta como quien dice a la vuelta de la esquina ya el abanderado que pronto saldrá a la luz pública la candidatura del PRI a la presidencia de la república.

Y todo parece indicar que ya el señor presidente de la república ya se decidió por el actual secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al parecer ya no hay vuelta pa’ tras, Osorio será el bueno y pronto ya saldrá su candidatura, aseguran que se adelantara su postulación para que así ya todos los priistas del país trabajen para su triunfo en el 2018.

Así las cosas amigos lectores, aseguran de la presidencia de la república que Osorio Chong es el bueno, y que se adelantaran los tiempos y pronto ya será el candidato oficial del PRI, y si no al tiempo amigos lectores.