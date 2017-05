¡Que vergüenza, Hermosillo la capital del estado 130 mil casas no tienen medidor de agua, es el colmo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Para ripley Hermosillo Sonora la capital de estado, donde su presidente municipal a declarado publicamente que estan muy avanzados en sus obras de modernizacion y que hermosilo es una de las ciudades mas competitivas del país.

Pues esta comprobado que cae mas luego un hablador que un cojo, como bien dice el dicho, resulta increíble pero cierto en Hermosillo mas de 130 mil hogares no cuentan o sea no tienen medidores para el agua, que increíble pero cierto, de los mas de 300 mil usuarios de agua potable en la capital del estado 130 mil no cuentan con medidor.

Casi el 45% de los usuarios de Hermosillo no miden el agua que consumen, que vergüenza para el municipio tan avanzada que esta la ciencia y tanto que pregona el Maloro su municipio.

Están de lo peor y bien atrasados en este aspecto 130 mil casas sin medidor de agua la vergüenza mas grande para el Maloro y así dicen esta pensando en reelegirse este malisimo y mal administrador por suerte de Hermosillo.

Así las cosas amigos lectores Hermosillo no cuenta con 130 mil medidores de agua en sus colonias como la ALTARES, VILLA RESIDENCIAL, NUEVO HERMOSILLO, VILLAS DEL SUR, SAN BENITO, OLIVARES VALDERRAMA, PUERTA DEL REY, EL SAHUARO entre otras colonias reconocidas de la capital de Sonora que no tienen medidores de agua.

El gerente del padrón de usuarios de agua de Hermosillo Carlos Tirado Villapudua señalo que esas son las colonias que no miden el agua que usan por lo que se les cobra con un aproximado. cada mes, dependiendo la colonia donde viven, que vergüenza que eso este pasando en Hermosillo, pero bueno así es esto y así el Maloro quiere seguir en el pandero político o senador o reelección, cuando menos otra vez diputado, y si no al tiempo amigos lectores.