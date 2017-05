Se accidentan mujeres en el Valle del Yaqui

Óscar Félix/DiarioSonora

Saldo de tres mujeres lesionadas y daños materiales estimados en varios miles de pesos fue el resultado de dos choques de carros sucedidos en carreteras del Valle del Yaqui.

El primero sucedió aproximadamente a eso de las 13:20 horas del ayer jueves por las calles 900 y Norman E Bourlaung.

Ahí resultaron heridos fueron María de los Ángeles de 80 años de edad, la vecina de Pueblo Yaqui manejaba un sedán sedán Aveo de color gris.

Mientras que la otra herida fue Graciela F. S. de 57 años, esposa del conductor del pick up de nombre Jorge.

Según el peritaje preliminar de agentes del Departamento de Tránsito Municipal el sedán gris se desplazaba por la calle 900 de poniente a oriente pero al llegar a la Norman E Boularun la conductora no realizó el alto en el crucero.

Siendo en ese momento que impactándose contra una pick up que circulaba de norte a sur.

Las dos fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja mismos que las trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica por los golpes en el cuerpo que presentaban.

Por su parte elementos de Tránsito se encargaron de realizar la investigación sobre los hechos para el deslinde de responsabilidades.

La otra persona herida en la comunidad de Altos de Jecopaco fue la de nombre María, de unos 25 años de edad, quien conducía un sedan por la calle Fresno de Sur a Norte pero al arribar al canal Bajo intento internarse hacia el Orientes en un camino de terracería cortando circulación a un carro de color gris manejado por un hombre de 50 años de edad.

La lesionada recibió en el sitio del accidente ocurrido ayer a eso de las 13:45 horas atención médica por parte de paramédicos de Cruz Roja quienes afirmaron que no era necesario que fuera trasladado a ningún hospital.