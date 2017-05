Va la gobernadora por todos los funcionarios corruptos de su gabinete priista caiga quien caiga

* Ya empezó la gobernadora ahora con sus funcionarios, meterá a la cárcel a varios dicen, para así ser pareja.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Miren amigos lo que hoy les comentaremos y aguas a los funcionarios que están robando en este sexenio priista de Claudia porque viene muy dura la barredora, ya dio ordenes precisas la gobernadora de meter a la cárcel también a sus funcionarios que están haciendo mal uso del recurso publico, se estén aprovechando del puesto para lucrar y que se estén haciendo ricos a costillas del erario publico, negociaciones, convenios, contratos, mochadas, porcentajes cobrados por pagos, depósitos a familiares cercanos de funcionarios para dorar la píldora y así cobrar cuotas y comisiones en fin tantas cosas y maneras de robar y hacerse rico.

El asunto es que la gobernadora ya tiene en su poder mas de 30 expedientes de funcionarios estatales y municipales que ya están siendo investigados a fondo y con ordenes precisas de que si resultan responsables van para la cárcel.

Y así la gobernadora demuestra y cumple con imparcialidad su compromiso contra la corrupción, se dice que en el registro civil ya tienen pruebas de corrupción, se dice también que en la SSPE también, se dice que en la SEC también pudiera haber algo bueno ahí, se dice que también en la Secretaria de SALUD buscan corrupción, y así sucesivamente en otras dependencias, claro que también hay corrupción que pronto saldrá a la luz publica como las actuales del registro civil. Es muy claro y notorio que la señora gobernadora ya estalló hasta contra sus propios funcionarios porque lo que se ve no se pregunta, hay muchos funcionarios que no tenían nada y ahora ya compraron casas nuevas, carros del año entre otras cosas que se están viendo, como dice el dicho “EL DINERO Y LO BONITO NO SE PUEDEN ESCONDER”, y por eso se están delatando solos ahora los funcionarios de Claudia en Hermosillo y en Obregón hay varios que pronto saldrán a la luz publica de eso pueden estar seguros.

Muchos que se están haciendo ricos al amparo del poder lo bueno que ya la señora gobernadora ya tiene a 30 en la mira algunas dependencias mas los que vienen, y si no al tiempo amigos lectores.