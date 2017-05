Policías atienden parto, reciben al bebé y hasta le llevan pañales

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) atendieron un parto en Ciudad Obregón, al sur de Sonora, logrando salvar la vida a la madre y el bebé.

Los hechos ocurrieron la noche del martes alrededor de las 21:30 horas (23:30 tiempo de la Ciudad de México), cuando los oficiales a bordo de una patrulla realizaban labores de vigilancia en calle Emperadores entre Versalles y Villas del Cortez, de la colonia Nueva Galicia.

Los uniformados detallaron que durante su patrullaje escucharon gritos de auxilio de varios ciudadanos que les dijeron que en una casa una mujer estaba a punto de dar a luz.

Al ingresar al domicilio, los agentes de la Policía Estatal encontraron a Diana Laura quien presentaba dolores de parto y ya no podía ser trasladada porque el nacimiento estaba a punto de ocurrir, así que una mujer oficial se preparó para recibir al pequeño que nació sin complicaciones mientras que el otro agente calmaba a los familiares y retenía a los vecinos curiosos.

Diana estaba muy desesperada, gritaba, cuando me tomó fuerte del brazo me pidió ayudarla, fue cuando me di el valor para recibir al bebé, es una experiencia inolvidable; sentía miedo porque no eran las condiciones, ni contábamos con material adecuado, pero afortunadamente no hubo complicaciones y pudimos ayudarlos”, detalló la oficial de la PESP.

Por radio, los agentes solicitaron el apoyo de la Cruz Roja, afortunadamente el bebé nació sano y la madre se encontró estable; al poco tiempo arribaron los socorristas y paramédicos quienes cortaron el cordón umbilical y los trasladaron a un Hospital Público para recibir la atención necesaria.

En la academia, los oficiales reciben capacitación integral policial que incluye primeros auxilios, además que para ingresar a las filas de la Policía Estatal de Seguridad Pública es necesario mostrar vocación de servicio por la ciudadanía.

La mañana del miércoles, los agentes que fueron aclamados como héroes por familiares y vecinos, pasaron al hospital para visitar a Diana Laura y su hijo; además, le llevaron pañales y toallas húmedas.