La gobernadora se tenía que reunir ayer con el secretario de SAGARPA y hoy con el de Gobernación para arreglarnos el precio de trigo 4950 pesos por kilo afirman productores de Cajeme

* No debe la gobernadora permitir que los productores de Cajeme por más ricos y poderosos que sean le impongan su agenda

Por Jose “Pepe” Alvarado

Miren amigos lectores de Cajeme lo que realmente está pasando en el Valle del Yaqui con los poderoso titanes, millonarios agricultores de Cajeme, al parecer ahora ellos le imponen la agenda al señora gobernadora al decir públicamente que la gobernadora se tenía que haber reunido hoy con el secretario de agricultura en México Calzada Rovirosa para arreglarles forzadamente y a como dé lugar el asunto de su trigo.

Ellos dicen que no aceptaran menos de 4950 pesos por kilo, y que además las bajas cosechas y rendimientos no se lo permiten, por lo que es a chaleco que ellos están presionando por ese dinero que según ellos se los tienen que dar a fuerzas.

La verdad que mal esta eso de que nomás se sientan en su macho los agricultores de Cajeme y se les tiene que conceder todo lo que ellos quieren, y no solo eso si no que hacen trabajar demás a la Gobernadora al grado de mandarla a México para que gestione el precio del trigo y las audiencias con los secretarios de SAGARPA y Gobernación.

Yo siento que la señora gobernadora está siendo muy condescendiente con ellos y a lo mejor lo hace también para llevar la fiesta en paz, por tanto problema que se le avecina al Estado, los yaquis, la seguridad pública, los caciques de Obregón, Alcano entre otros que ya están sonando que llegaran.

A lo mejor la gobernadora colmilluda mente está actuando con responsabilidad como Jefa de Sonora y no quiere a lo mejor que le crezcan los problemas que algunos pudieran ser ciertos y otros pudieran ser manejados y con otros fines.

Pero en fin la Gobernadora sabe porque lo hace, lo que si no estamos de acuerdo es que los caciques de Obregón le impongan su agenda, y si no al tiempo amigos lectores.