¡Alcaldes de Sonora se pasan por el arco del triunfo órdenes de la gobernadora, y todavía se mofan!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente y sin el deseo de jorobar en contra de nadie, mucho menos querer ayudar a otros, aquí no jorobamos ni ayudamos afortunadamente no le debemos ni un vaso de agua ni al gobierno del estado, ni a ningún alcalde, se oye difícil verdad, pero así es sin temor a equivocarme se los digo.

Bueno vamos al grano de lo quiero comentarles porque mi pecho no es bodega, ni protegemos alcaldes malagradecidos, ingratos y llenos de caldo flaco, hoy nos vamos referir al diminuto alcalde de Huatabampo que sin medir las consecuencias, y sin saber cómo pueda reaccionar la manda más en el estado, este señor envalentonado en su municipio donde dice que nomás sus chicharrones truenan.

Y no se hace nada, nomás lo que él dice, comentan sus allegados que jura y perjura que la tan llevada y traída, famosa equidad de género que tanto pregono la gobernadora de Sonora y que lo hizo ley para que el 50 % de las mujeres compitan electoralmente en Sonora por alcaldías, diputaciones, regidurías etc.

Pues dicen que este energúmeno, ogro, virrey de Huatabampo que él tiene muy claro lo que hará en su municipio, y que afortunadamente en Huatabampo no hay mujeres con capacidad de gobernar, ni tan siquiera una regiduría, menos la alcaldía o sea que contradice a su jefa política de Sonora, contradice a su presidente del PRI estatal, y se pasa por el arco del triunfo todo, hasta las propias leyes electorales que ya aprobaron.

Que así sea donde la mujeres participen igual que los hombres 50 % de candidaturas para ambos, ah pero este alcaldito anda que no tienta no el suelo, a veces nos preguntamos que

pensara este diminuto alcalde, que se cree el virrey de Huatabampo que se puede poner contra “Sansón” en Sonora, aguas porque Claudia es muy buena gente, dicen que no es rencorosa pero aguas dicen que tiene muy buena memoria, así es que ponerse en contra de Claudia y desobedecer

sus órdenes a estas alturas sería un suicidio político alcaldito de Huatabampo, y si no al tiempo amigos lectores!