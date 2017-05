¡No hay colores partidistas ni revanchas políticas se aplicara la ley a todos: Miguel Ángel Murillo!

* Ahora fue el ex alcalde priista de San Javier, y el de Cajeme cuando señor contralor del estado.

Por Jose “Pepe” Alvarado

La gran demostración que está dando el secretario de la contraloría en Sonora, el cajemense Miguel Ángel Murillo Aispuro de que en Sonora se aplica la ley parejo sin distingos partidistas, haciendo alarde y gran alusión a la tan cacareada sentencia condenatoria obtenida para el ex alcalde priista Hilario Valeriano Mendoza, que ocupo la alcaldía de San Javier 2012-2015.

Y recalca Murillo Aispuro que hay políticos y personaje de la política que se aprovechan del cargo para hacer mal uso de los recursos públicos y amenaza con que el que la hace la paga, aquí le preguntamos a Miguel Ángel Murillo, ¿Y qué paso con el asunto del desfalco de Cajeme en la administración pasada de Rogelio Díaz Brown?, según dicen faltan 800 millones de pesos, ¿Dónde están?, ¿Quién se los robo?, cuando harán lo mismo en Cajeme señor Murillo alías “El Ronco de la Ladrillera”.

Si dice usted que no hay distingo ni compromisos, pues ahí tiene ahora Cajeme en sus manos señor contralor del estado, ¿Que espera para actuar en Cajeme?, y así podríamos saber quién se robó dónde están los famosos más de 800 millones que según los regidores de Cajeme no saben dónde están, seamos parejos señor Murillo, o el caso del municipio de San Javier es una gran cortina de humo arreglada para salir después a decir lo que ahora argumenta usted señor contralor del Estado.

Los cajemenses quieren saber quién se robó esos 800 millones, en sus manos esta investigar como contralor del Estado, y si no es que no le dieron luz verde para hacerlo o esta “Tutu”, verdad Murillo, y si no al tiempo amigos lectores.