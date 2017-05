¡Desmantelan Yaquis gasoducto en la Loma de Bácum Sonora, y también los yaquis de Potam amenazan si no les dan agua, ambulancias y reparación de caminos entre otros

Por Jose “Pepe” Alvarado

Como les dijimos hace días amigos lectores en esta humilde columna, algo grave está pasando en Sonora, donde se están desbordando las pasiones en contra del estado y la federación, y para muestra bastan varios botones.

El día de ayer domingo cientos de yaquis empezaron a desmantelar el gasoducto que pasa por la Loma de Bácum Sonora, primero empezaron a desmantelar todo el cableado y sacarlo, para posteriormente empezar a sacar la tubería que atraviesa la reserva de la etnia yaqui, con ello

la situación cada día más se torna más turbia y peligrosa pues los yaquis ya advirtieron que no se van a dejar, y que el gasoducto no pasara por la Loma de Bácum aunque otros pueblos yaquis estén de acuerdo manifestaron los yaquis inconformes.

Asegura el representante de una de las 8 comunidades que el juzgado federal ya les concedió el amparo en Cd. Obregón Sonora, y les dio la razón por eso el gasoducto no pasara por la Loma de Bácum, además de que aseguran que hay pueblos yaquis donde el gasoducto pasa a un kilómetro de distancia y es muy peligroso, puede provocar una explosión que acabaría con 35000 familias de los ocho pueblos yaquis.

Así las cosas amigos lectores se calienta Sonora, otra vez los yaquis vuelven por sus fueros y podrían volver tomar la carretera 4 carriles dentro de poco, los de Potam están enojados piden agua digna para beber, ambulancias para sus enfermos y caminos transitables, si no le dijeron al secretario de gobierno que tomaran las medida de presión necesarias, y le advirtieron que no querían perjudicar a terceros con sus acciones de cerrar la 4 carriles, pero no nos dejan otra lo haremos sentenciaron los de la ramada tradicional de Potam.

Por si esto fuera poco ya empezaron a desmantelar el gasoducto en la Loma de Bácum, y si no al tiempo amigos lectores.