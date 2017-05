!En sonora echan por la borda El Sufragio Efectivo y No Reelecion, 32 municipios del estado aprueban reelegirse regidores, alcaldes y diputados que cinismo!

Por Jose “Pepe” Alvarado

La gran verdad que cochinero es la política en México en Sonora entre otros y vemos con mucha tristeza y confusión que el tan atinado Sufragio Efectivo y No Reelección lo hayan echado por la borda y se lo pasan por el arco del triunfo, que cinismo, que sin vergüenzas, la verdad el hecho de que se quieran reelegir regidores, alcaldes y diputados cuando en realidad han echo el peor papel del mundo como funcionarios públicos.

Y si no volteen para Cajeme, para muestra un botón ahí los regidores son unos peleles del alcalde, el presidente los maneja a su antojo con dádivas los controlan, son unos parapetos unos maniquís, como es posible que sin tal vergüenza y con un gran cinismo se quieran reelegir. La verdad el mundo va para tras que cochinero de política convenenciera y mugrosa, y los diputados locales están peor estos inservibles vividores del erario publico jamas hicieron nada por el municipio a lo contrario perdieron un distrito se llenaron las bolsas de dinero, se pasearon, comieron en los mejores restaurantes, compraron carros nuevos, hicieron los negocios del mundo, entre otras cosas a costillas del fuero y del puesto del erario publico.

Y todavía sin tal descaro y cinismo sin nada de vergüenza se quieren otra vez reelegir que poca m…. tienen la gran verdad, eso nomas falta que algunos alcaldes se quieran reelegir también para acabarla de amolar, como el bueno para nada y mala paga de Cajeme, como el otro Jr, de Huatabampo mala paga, creídos, alzados, caprichosos, riquitos, presumidos con dinero y poder, y así podemos nombrar a varios alcaldes prepotentes, groseros que se llenaron de caldo flaco como si se hubieran casado con el puesto pasajero, lo bueno que ya les queda un año y meses para se vayan.

Así las cosas amigos lectores, el tan afamado Sufragio Efectivo y No Reelección se acabo en Sonora, ahora todos pueden reelegirse a su antojo pasando por encima de la voluntad del pueblo, nomas falta que que el “Tino” Félix, El Heliodoro Soto y el “Maloro” se quieran reelegir para que hundan mas a los pobres municipios que ahorita pasa por la mas grande parálisis financiera de la historia, mala pagas, come solos y pésimos administradores, sin el deseo de jorobar no tengo el gusto de saludar a estos pésimos alcaldes pero es la percepción del pueblo así lo manifiestan, y si no al tiempo amigos lectores.