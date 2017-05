Encuentran decapitados a dos hombres en el Valle del Yaqui

Óscar Félix

Decapitados fueron encontrados los cuerpos de dos hombres e incluso a uno de cadáveres tenía desmembrado la piel del rostro, la muerte violenta se podría decir que ocurrió en el lugar en las primeras horas de la madrugada de ayer.

El macabro hallazgo fue reportado por jornaleros que cuidaban un sembradío de maíz, a eso de las 17:20 horas de ayer lunes.

Los hombres asesinados se encontraban en el interior de un canal de riego sin agua y donde se encontraba una compuerta de color naranja.

Una de las víctimas vestía un pantalón de color negro y el otro un short blanco, su edad podría ser de entre 30 a 35 años, y no portaban identificación, pero en las primeras investigaciones precisan que tal vez los occisos pudieran ser originaros de Pueblo Yaqui, o de alguna comunidad cercana.

En el lugar que de inmediato fue resguardado por las autoridades no se hallaron casquillos percutidos por lo que se presume que pudieron haber sido asesinados en el mismo, lugar toda vez que no se encontró ninguna arma blanca.

Ambos cuerpos fueron trasladados a bordo de la unidad el Servicio Medico Forense quienes determinara las causas reales del fallecimiento de las víctimas, pero también ubicar sus domicilios exactos e identidad.