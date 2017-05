Parte a Washington segundo grupo de “Mujeres Sonorenses de 100”

Hermosillo, Sonora, mayo de 2017.- El Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, convivió con el segundo grupo de “Mujeres Sonorenses de 100”, que partió a Washington para participar en el Seminario “Empoderamiento de las Mujeres en el Siglo XXI”.

El programa, impulsado por la Gobernadora Claudia Pavlovich, busca fomentar en el contexto internacional temas de educación, capacitación, desarrollo, entrenamiento, empoderamiento y profesionalización de las mujeres y jóvenes de Sonora.

Para esta segunda edición de “Mujeres sonorenses de 100”, fueron seleccionadas 103 féminas que reúnen los perfiles para impulsar una nueva generación de agentes de cambio en la sociedad, que colaboren en la solución de problemas que impacten a la población en general.

De Lucas Hopkins deseó éxito a las mujeres sonorenses que se ganaron este lugar gracias a su convicción y ganas de trascender.

“Esto se lo ganaron ustedes, es un mérito exclusivo de ustedes y, además, elegidas por un consejo ciudadano”, apuntó.

El Secretario de Educación y Cultura convivió con el grupo de “Mujeres Sonorenses de 100” antes de partir a Estados Unidos.

Son mujeres de 17 municipios del Estado, con edades de los 20 hasta los 70 años, casadas, solteras, estudiantes, ingenieras, arquitectas, amas de casas, mujeres de todos los perfiles.

Durante su estancia de una semana en The Washington Center, aprenderán sobre impacto social, apoyo entre instituciones, responsabilidad, negocios, branding y otros temas con la guía de expertos a nivel internacional.

Al regresar del seminario, el grupo de féminas deberá presentar un proyecto que cause un impacto social y directo en más personas, con la finalidad de difundir los conocimientos obtenidos.

Blanca Saldaña, Directora del Instituto Sonorense de la Mujer, destacó esta oportunidad que reciben y confió que a su regreso puedan trabajar y aportar a las políticas públicas.

“Es lo que esperamos cuando ustedes regresen y desde sus ámbitos profesionales puedan desarrollar sus nuevas habilidades”, resaltó.

El seminario incluye entrenamiento y aceleración profesional, visitas a organizaciones que busquen el empoderamiento de las mujeres.

Este grupo de sonorenses fueron seleccionadas el pasado 22 de abril en un evento público y transparente.

Previamente habían sido nominadas tres mil 174, de las cuales 487 completaron el registro y enviaron documentación.

Para esta segunda edición se nominó directamente a Carla Patricia García Cabello, como la primera “Mujer Sonorense de 100” que obtuvo un pase directo para el seminario en Washington.

Ella es bióloga con una maestría en Ciencias de las Plantas por parte de la Universidad de Arizona y se dedica a capacitar a personas, así como a fomentar el uso de una técnica agrícola llamada Hidroponía, con la que se producen plantas disminuyendo el uso del agua.

También, trabaja en el diseño de invernaderos para potencializar la producción de vegetación en lugares reducidos, acciones que busca transmitir en las comunidades del Estado.

El seminario será impartido por The Advanced Leadership Foundation y The Washington Center For Internships and Academic Seminars con el patrocinio del Gobierno de Sonora.

Cabe recordar que, el jurado para seleccionar a este segundo grupo, estuvo integrado por la conductora y periodista Irasema Blanco; la soprano sonorense Ariadne Montijo; las maestras Rosa Amelia Beltrán y Clareth Uribe; la licenciada Ana María Salazar.

Además, la Rectora del Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde, así como la directora de la Unidad de Igualdad de Género, Sandra Idolina Urbalejo, y la notaria Karina Gastélum Félix.