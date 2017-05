¡En Sonora gran desbandada de priistas y panistas entre muchísimos más, se van con MORENA de AMLO!

Por José “Pepe” Alvarado

En Sonora las cosas están que arden en el PRI pues al parecer la señora Gobernadora del estado ya tiene información fidedigna de que en el 2018 las cosas no estarán muy fácil para el partido que la llevo al poder el PRI.

Porque se sabe que hay un gran desanimo generalizado entre muchísimos reconocidos priistas en el estado que ya están con un pie en el estribo para irse al partido de Andrés Manuel López Obrador a MORENA, por ejemplo Samuel Moreno Terán un reconocidísimo baluarte del PRI, fue diputado federal, diputado local, secretario técnico y particular de Beltrones y obtuvo grandes carteras dentro del PRI, Samuel ya seba del PRI le dice adiós al PRI porque ahora en el gobierno de Claudia el PRI ni lo ve, ni lo escuchan, aguas, también el ex gobernador de Sonora, Samuel Ocaña se va del PRI.

Porque tampoco en el PRI los que antes eran unidos, tomados en cuenta y como eso ya se acabó en el PRI, se va también a MORENA con López Obrador, se escucha también muy fuerte que también abandonara al PRI es ex alcalde de Guaymas, Otto Claussen también por lo mismo el PRI no los pela en Sonora.

Y así sucesivamente irán abandonando al PRI muchísimo sonorenses de renombre y para el 2018 las cosas estarán muy pero muy difíciles para el PRI, un PRI que actualmente al parecer tiene embolia, no ve, no escucha, no platica con la gente, y por eso ya muchos preparan sus maletas para abandonar al PRI en el poder en Sonora.

Y ya que estamos en este asunto del abandono del PRI, en Cajeme también se escuchan muchos reniegos y malos comentarios del PRI donde muchos priistas ya están hartos y muy dolidos con su partido, y por eso también abandonaran el barco cualquier rato y así hemos ido palpando al estado y la verdad en el 2018 habrá una gran desbandada de priistas que ya no quieren saber nada del PRI, y sino al tiempo amigos lectores, el tiempo lo dirá todo.

Y sin temor a equivocarme les puedo decir que hasta muchísimos

panistas se irán con López Obrador, panistas en Sonora de la talla de Ernesto Munro, dicen que hasta Félix Holguín y compañía se pueden ir con López Obrador, y si no al tiempo amigos lectores.