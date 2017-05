Llega Programa DIF te escucha a SIRM

Con Gran éxito, llega el programa de DIF Estatal a la comunidad del Tetabiate, en donde la señora Margarita Ibarra de Torres, encabezo esta reunión con los miembros de dicho poblado, en donde pudo escuchar sus necesidades en general y en lo particular, las cuales abarcaron desde alumbrado público, educación, mejoramiento de caminos y apoyos de vivienda.

En el evento se contó con la presencia del alcalde Ing. Fermín Guillen Valenzuela, acompañado por su esposa la primera dama Maura Georgina Enríquez Peña y la directora de DIF SIRM C. Dulce Mariela Esquer.

El objetivo del programa “DIF TE ESCUCHA” es con el fin de recabar las necesidades en cada una de las comunidades que han sido visitadas para con ello, hacerlas llegar a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y así poder darle prioridad a lo más apremiante para brindar mejores condiciones de vida a la población en general, así como atender los casos en particular que los vecinos del “Tetabiate” tuvieron la oportunidad de expresar directamente a las autoridades municipales y estatales que asistieron a este encuentro.