¡Alcalde de Huatabampo sin tal descaro anda en plena campaña, quiere ser diputado local, le gusto el hueso, tiene al municipio destrozado pero quiere más!

Jose “Pepe” Alvarado

Y reboto la información de los alcaldes priistas malos para administrar y mala pagas que señalábamos en la columna de ayer, resulta que nos llega información fidedigna del municipio de Huatabampo, donde los mismos priistas encabronados con el actual presidente municipal Heliodoro Soto lo están poniendo en la cruz.

Lo acusan de andar en plena campaña electoral disfrazada, desde luego buscando sin descanso y a como dé lugar ser él el próximo candidato del PRI para variar a la diputación local que hoy ostenta el también mala paga panista ex alcalde de Huatabampo Ramón Díaz Nieblas “El Chavalo”.

El asunto aquí es que el junior de Heliodoro Soto quiere seguir mamando de la ubre, pues le gusto el hueso al enano, y pues quiere seguir robando, pero su pésima actuación como alcalde no le dará para más, los huatabampenses saben que están viviendo una pesadilla por 3 años y ya no quieren más pesadillas, por eso no volverán a votar por el PRI menos por el diminuto alcalde del junior Soto.

Así las cosas amigos lectores, reboto la nota del alcalde de Huatabampo y los mismos priistas lo ponen en la cruz, que a como dé lugar quiere ser diputado local en el 2018, miren nomas que vivito salió este alcaldito por suerte de Huatabampo, pues ojala que el presidente del PRI Sonora Gilberto Gutiérrez se dé cuenta pronto que sería un fracaso para el PRI si lanzan como candidato a diputado local por Huatabampo a este alzadito, creído y lo peor malísimo para administrar.

Y si no vean como esta Huatabampo, de lo peor por la pésima administración de Heliodoro Soto Jr., y si no al tiempo amigos lectores.