¡Hermosillo, Huatabampo y Etchojoa para el PAN en el 2018, las pésimas administraciones priistas hunden al PRI y sin remedio!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Sin el deseo de jorobar en contra del PRI finalmente todos los políticos son iguales, nomás llegan al poder se hacen vivos, creen que se casaron con el puesto, con el poder, muchos se creen la divina garza, intocables, omnipotentes, los todo poderosos, y para muestra basta un botón, en Hermosillo las cosas andan de lo peor en el PRI, un PRI desparpajado, desunido, sin liderazgo, a la

deriva y para el colmo un alcalde que con su pésima administración lo hunde cada día más y así le ponen en bandeja de plata al PAN o a MORENA la próxima administración en el 2018.

La verdad no es por jorobar pero Hermosillo, Obregón, Huatabampo y Etchojoa entre otros, el PAN o MORENA barrerán en las próximas elecciones, debido a que la gente los electores ya están hartos de tanto político prepotente, posesivo, valemadrista, que dicen que en el municipio nomas sus chicharrones truenan.

Y es la verdad algunos alcaldes así se comportan, muy omisos, despreciativos, les vale, los juniors así son como el de Huatabampo, como el de Obregón, que se sientan en su macho y nadie los baja de ahí y por eso se vuelven muy malos administradores, ah pero sus asesores los traen en las nubes con puros cuentos chinos que son los mejores presidentes municipales del mundo, airados se creen la divina garza estos pobres alcalditos que al rato andarán como andan otros que también en el poder se creyeron mucho y ahora andan de perros, ah pero cuando estaban en el poder andaban como los de ahorita bien airados, que no tientan ni el suelo, han perdido el piso son malísimos para pagar, les vale gorro dejar a familias enteras sin el pago, aun siendo el Día del

Niño, les valió.

Ah, pero ellos si tienen sus bolsillos Llenos y repletos de dinero la gran verdad no hay mal

que dure 3 años y ya van casi dos pa’que se vallan estos malos alcaldes, mala pagas, prepotentes, arbitrarios y sentados en su macho.

Ojala que la gente ya no vote por estos priistas, alcaldes malos, ojala vengan mejores opciones, lo que sí es un hecho que con la pésima administración que están llevando acabo los alcaldes priistas de Hermosillo, Obregón, Huatabampo y Etchojoa le están poniendo en bandeja de plata al PAN o a MORENA, todo para el 2018, y si no al tiempo amigos lectores.