Celebra DIF Municipal de SIRM a Niños de las comunidades hoy en su día

Entre sonrisas, regalos, dulces y pastel, las comunidades de “La Sonora”, “Ejido San Francisco”, “Col. San Francisco”, “Zapata” y “La Cuchilla”, celebraron “El día del Niño”.

El Alcalde Ing. Fermín Guillen Valenzuela, acompañado por la primera dama C. Maura Georgina Enriquez, la directora de DIF SIRM C. Dulce Mariela Esquer y del personal que compone las distintas areas del H. Ayuntamiento llevaron felices momentos para los niños que viven alejados de la cabecera municipal, con el objetivo de que ellos también puedan disfrutar de su día.

“Nos sentimos muy contentos de poder compartir con las niñas y niños de las comunidades estos alegres momentos, que la sonrisa de un niño es la mejor manera de llenarnos de entusiamo para seguir trabajando en la búsqueda de nuevos proyectos que los impulsen a salir adelante, queremos que San Ignacio Rio Muerto, sea un mejor municipio año con año, no descansaremos en nuestra gestión ante el Gobierno del Estado, ya que hemos visto que se necesita que los recursos lleguen a quiénes más lo necesitan, felicitar a los niños hoy en su día y esperamos estar en las próximas fechas aquí con ellos en sus comunidades, agradezco el enorme esfuerzo que estan realizando los integrantes de DIF, a mi esposa Maura, a la directora Mariela Esquer y a todo el personal de apoyo que sin duda han venido realizando un excelente trabajo para el bienestar de los mas vulnerables, así mismo a los delegados de cada una de las comunidades que nos reciben y que nos ayudan a estar al pendiente de lo acontecido en sus poblaciones, enhorabuena y Felíz día a todas las NIñas y Niños de todo el Municipio” expresó el Alcalde Guillen Valenzuela